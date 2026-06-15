Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈粒首登红馆开「一粒」十周年巡唱火速加场 与王菲齐名「50亿俱乐部」170首金曲累积50亿播放

影视圈
更新时间：21:15 2026-06-15 HKT
发布时间：21:15 2026-06-15 HKT

被乐评人誉为「民谣界爆曲制造机」的内地唱作女神陈粒，将于2026年8月8日首次登上红磡香港体育馆，举行 「一粒」十周年巡回演唱会香港站。出道十年，陈粒交出九张专辑、超过170首作品，曲词几乎全部一手包办，《奇妙能力歌》、《易燃易爆炸》、《小半》、《走马》、《虚拟》等每一首都系无数年轻人的青春背景音乐。

陈粒跻身「50亿俱乐部」

在内地音乐平台，陈粒歌曲总播放量突破50亿次，与王菲、孙燕姿、莫文蔚、杨千嬅等天后级歌手齐名，是少数打入「50亿俱乐部」的女歌手之一。去年五月天上海演唱会，更邀请陈粒担任嘉宾，与阿信合唱《小半》，全场沸腾，实力备受肯定。

陈粒「一粒」旋风袭港

陈粒「一粒」十周年巡回演唱会自2025年7月从北京启程，至今已走过上海、杭州、南京、西安、济南、重庆、厦门、深圳、苏州、武汉等11座城市，累积举办16场演出，场场爆满，呢股「一粒」旋风终于杀到嚟香港——香港站头场于6月10日早上开售，火速售罄，主办单位即日宣布加开8月9日一场！

陈粒四十首金曲贯穿成长轨迹

今次巡演取名 「一粒」，来自陈粒嘅巧思，既是回溯十年前𠮶个「独立音乐一粒尘埃」，亦是展现经过十年淬炼自成一体的诗意星球。一粒，是起点，也是无限；既渺小，又藏著万物生长的可能。全场演出超过四十首歌，将陈粒一首首代表作串联起，从锋芒初现、肆意飞扬，到从容通透的成长轨迹。而舞台美学上，山水云雾化为流动诗意，以自然意象为核心，运用层层叠叠云雾网结构，将山、水、云、雾幻化成流动诗意场域。虚实之间，重新定义现场音乐想像边界。

陈粒香港站售票详情

陈粒「一粒」十周年巡回演唱会 2026 香港站
日期及时间：
2026年8月8日｜晚上8时15分 • 售罄 
2026年8月9日｜晚上7时15分 • 加场 
地点：红磡香港体育馆
票价：$988/$688/$488
加场售票时间：
6月23日 13:00 纷玩岛、大麦优先购
6月24日 早上10:00 Urbtix城市售票网 发售
 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
6小时前
其士争产案丨五女周蕙蕙继承遗产多姐妹一倍 自发「分一半」予七弟周维正
其士争产案丨五女周蕙蕙继承遗产多姐妹一倍 自发「分一半」予七弟周维正
社会
8小时前
防脚痛波鞋推介！足科医生评选7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招拣鞋贴士
防脚痛波鞋推介！足科医生评选7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招拣鞋贴士
生活百科
2026-06-14 10:00 HKT
廖志强今被颁令破产。苏正谦摄
欠债逾290万 大班面包西饼主席廖志强被颁令破产
社会
11小时前
莫雷拉将前往美国作短期客串。
马场浮世绘│莫雷拉转战美国
马圈快讯
6小时前
长者沙田过海睇病「大旗」都拒载 的士同行目击大叹「呢行自己搞死自己」 两老转车一句话晒高EQ获赞｜Juicy叮
01:02
长者沙田过海睇病「大旗」都拒载 的士同行目击大叹「呢行自己搞死自己」 两老转车一句话晒高EQ获赞｜Juicy叮
时事热话
12小时前
旺角百佳超市分店结业！清货优惠货架清空 网民感叹：都无咩野卖了
旺角百佳超市分店结业！清货优惠货架清空 网民感叹：都无咩野卖了
饮食
9小时前
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
时事热话
5小时前
MIRROR演唱会伤者阿Mo申雇员补偿胜诉 雇主舞馆须赔偿629万元
01:12
MIRROR演唱会伤者阿Mo申雇员补偿胜诉 雇主舞馆须赔偿629万元
社会
6小时前
大S变星星︱香港天文学家杨光宇发现 小行星命名「徐熙媛」
大S变星星︱香港天文学家杨光宇发现 小行星命名「徐熙媛」
两岸热话
5小时前