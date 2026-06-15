陈粒首登红馆开「一粒」十周年巡唱火速加场 与王菲齐名「50亿俱乐部」170首金曲累积50亿播放

被乐评人誉为「民谣界爆曲制造机」的内地唱作女神陈粒，将于2026年8月8日首次登上红磡香港体育馆，举行 「一粒」十周年巡回演唱会香港站。出道十年，陈粒交出九张专辑、超过170首作品，曲词几乎全部一手包办，《奇妙能力歌》、《易燃易爆炸》、《小半》、《走马》、《虚拟》等每一首都系无数年轻人的青春背景音乐。

陈粒跻身「50亿俱乐部」

在内地音乐平台，陈粒歌曲总播放量突破50亿次，与王菲、孙燕姿、莫文蔚、杨千嬅等天后级歌手齐名，是少数打入「50亿俱乐部」的女歌手之一。去年五月天上海演唱会，更邀请陈粒担任嘉宾，与阿信合唱《小半》，全场沸腾，实力备受肯定。

陈粒「一粒」旋风袭港

陈粒「一粒」十周年巡回演唱会自2025年7月从北京启程，至今已走过上海、杭州、南京、西安、济南、重庆、厦门、深圳、苏州、武汉等11座城市，累积举办16场演出，场场爆满，呢股「一粒」旋风终于杀到嚟香港——香港站头场于6月10日早上开售，火速售罄，主办单位即日宣布加开8月9日一场！

陈粒四十首金曲贯穿成长轨迹

今次巡演取名 「一粒」，来自陈粒嘅巧思，既是回溯十年前𠮶个「独立音乐一粒尘埃」，亦是展现经过十年淬炼自成一体的诗意星球。一粒，是起点，也是无限；既渺小，又藏著万物生长的可能。全场演出超过四十首歌，将陈粒一首首代表作串联起，从锋芒初现、肆意飞扬，到从容通透的成长轨迹。而舞台美学上，山水云雾化为流动诗意，以自然意象为核心，运用层层叠叠云雾网结构，将山、水、云、雾幻化成流动诗意场域。虚实之间，重新定义现场音乐想像边界。

陈粒香港站售票详情

陈粒「一粒」十周年巡回演唱会 2026 香港站

日期及时间：

2026年8月8日｜晚上8时15分 • 售罄

2026年8月9日｜晚上7时15分 • 加场

地点：红磡香港体育馆

票价：$988/$688/$488

加场售票时间：

6月23日 13:00 纷玩岛、大麦优先购

6月24日 早上10:00 Urbtix城市售票网 发售

