黄大炜离世｜两姊瞒死讯10日欲独吞遗产？ 女友Vicky怒斥不合法 指黄死因不明已聘律师处理

曾以《你把我灌醉》、《让每个人都心碎》等经典代表作红遍华人地区、被誉为台湾乐坛「摇滚教父」的传奇歌手黄大炜（David），惊传于美国时间6月2日在姊姊住处骤然离世，终年61岁。这项突如其来的噩耗不仅震惊乐坛，随后更引发一场关于遗产继承与经纪权利的家族风波。

黄大炜两姊自称「全体继承人」

黄大炜在香港出生、美国长大并于台湾发展，上个月才刚回流夏威夷。昨日，黄大炜的两位姊姊 Consulina Wong 与 Joann Wong，正式委托陈镇宏律师对外发布声明。该声明除了证实黄大炜已于美国檀香山时间6月2日在姊姊家中骤逝，更强硬宣示两位姊姊为黄大炜的「全体继承人」，表明除了她们之外，没有任何人有权利代表黄大炜。

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黄大炜女友指被瞒死讯10日

这份声明随即遭到与黄大炜情牵近30年的女友兼经纪人Vicky强烈质疑与反弹。Vicky 在接受访问时痛哭失声，直言至今仍无法相信爱人已逝，更悲愤透露自己被当成了局外人。她痛心表示，自己直到黄大炜过世整整10天后，才与黄大炜的母亲及弟弟收到通知，目前不仅始终没有看到死亡证明书，连黄大炜的确切死因也依然成谜。

黄大炜女友称姊姊声明不合法

对于两位姊姊的声明，Vicky 怒斥该委任完全不合法。她解释，黄大炜是美国公民，律师委任必须先在美国当地进行公证并于办事处盖章，才能在台湾生效，因此该律师根本没有权利代理著作权与经纪事务。她更质疑，黄大炜除了两位姊姊外，还有母亲与两位弟弟，绝对不可能由姊姊单方面单独继承。

黄大炜女友：关系早超越世俗定义

谈及与黄大炜近30年的深厚感情，Vicky 坚定表示两人虽然没有登记结婚，但关系早已超越世俗定义，自己从不图谋任何名利，只是单纯欣赏黄大炜的音乐才华。她特别强调，黄大炜此生从未签过任何经纪约，唯一一次是2023年签约杰威尔，当时与后续解约都是由她亲自出面解决，因此深信黄大炜绝不可能对付她。

黄大炜女友已聘律师处理

为了维护权益，Vicky 目前已与黄大炜的母亲及弟弟达成共识，委任律师好友黄珊珊，并计划于这几天飞往香港商讨后续处理事宜。至于是否会向姊姊的委任律师提告，Vicky 语气保留地表示，这本不该演变成官司，但必须先厘清对方的合约内容是否有任何抵触与不法。

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