THE SEASON丨Marf邱彦筒新剧做回自己 近距离认识木村光希觉得几有趣 香胤宅演「擦鞋妹」挑战温柔说话
更新时间：20:45 2026-06-15 HKT
发布时间：20:45 2026-06-15 HKT
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邱彦筒（Marf）与香𦚯宅今日出席剧集《THE SEASON》首映礼，Marf指在剧中做回自己，自己是一班有钱人请去表演的，觉得几有趣，因为要幻想在真邮轮上表演；香𦚯宅就谓在剧中演一名在林嘉欣身旁的墙头草，不过他笑言自己是做「擦鞋妹」，他坦言今次是挑战，说话的方式也比较温柔，在家也有尝试用这个方式跟太太讲嘢，不过太太就好唔钟意。
邱彦筒赞林嘉欣有气场
Marf又解释今次是做比较表面的自己，又指之前有在时装周见过木村光希，今次能够近距离跟她认识觉得几有趣。提到跟林嘉欣合作，Marf指对方有气场，又指林嘉欣最初表现紧张，但一出场即非常淡定及游刃有余，问到是否有教林嘉欣跳舞？她表示没有，因对方有舞蹈老师教。另外，香𦚯宅就自爆昨日穿简便服与演员们一起去吃饭，不过因为大家未见过他这个造型，所以见面时也不知他是谁。
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