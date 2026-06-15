碧咸细女Harper上门探阿哥「摸门钉」惹造骚疑云 Brooklyn揭内情︰一早安排影相

碧咸家族内哄持续发酵！最新一轮风波牵扯到小女儿Harper Seven身上。上周五碧咸在荷里活星光大道获星典礼之后，Harper被拍到独自前往大哥Brooklyn的豪宅探访，却「摸门钉」，Brooklyn之后直言有关举动是家人合谋设计的一场骚。

细女Harper演技超卓？

上周五，碧咸（David Beckham）在荷里活星光大道获星，太太Victoria、儿子Romeo、Cruz及细女Harper现身撑场，Brooklyn继续无影。仪式后，Harper身穿出席典礼的粉红色晚装，于下午两时许乘车独自抵达大哥Brooklyn于比华利山的豪宅，却发现大门紧闭，无人应门，神情落寞地离开，整个过程不过数十秒。事后证实，Brooklyn与太太妮歌娜佩丝（Nicola Peltz）当时人在纽约，Brooklyn在网上限时动态上传了自己在纽约跑步的片段，证明他根本不在洛杉矶。

大仔Brooklyn指控精心设局

然而，Brooklyn一方对此事有截然不同的睇法。其发言人向传媒表示：「摄影师早已在场守候，镜头亦一早对准Harper手上的信件，一切说明这是为镜头精心安排的表演。」言下之意，Brooklyn认为父母刻意利用Harper制造和解假象，再藉媒体向公众施压，是一场预谋的公关操作。

次子Romeo、三子Cruz配合做骚

Brooklyn早于今年1月发表800字声明，指控父母「不断试图破坏他与妻子妮歌娜的关系」，并强调「我不想与家人和解，我是在为自己第一次站出来」，明确拒绝和好。面对家族风波，二哥Romeo则以实际行动支持细妹Harper，分享写有「最喜欢的人是Harper」的相片，三哥Cruz则与女友Jackie Apostel带Harper在洛杉矶游玩，尽做哥哥的责任。