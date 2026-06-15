毛俊辉、胡美仪夫妇近况曝光 毛Sir精神奕奕满脸红光 曾患淋巴癌切胃徘徊鬼门关

79岁的香港戏剧界殿堂级大师毛俊辉，与太太胡美仪一直是圈中公认的模范夫妻。近年他们状态大勇，无论出席任何场合总展现出令人称羡的活力。最近毛俊辉依然有心有力，再次为演艺界带来惊喜，亲自担任新观粤剧《英雄抉》的艺术总监、编剧及导演，近日毛俊辉、胡美仪在剧场外亮相，与关宝慧、黎海珊等好友合照，毛俊辉一贯的身形瘦削，精神奕奕，满脸红光，而他太太胡美仪则驻颜有术，外貌冻龄，岁月完全未有在她身上留下痕迹。

毛俊辉沙士期间患癌化疗

事实上，毛俊辉曾经患上淋巴癌，需要立即动手术切除整个胃部，并接受长达十个月的化疗。然而，即使在生死边缘挣扎，毛俊辉依然心系舞台。化疗期间正值香港爆发「沙士」时期，社会气氛低迷，政府希望三个剧团联手为港人打气。毛俊辉认为唯有音乐剧能完美结合各方，于是毅然接下使命，联络了黄沾与顾嘉𪸩，加上好友何冀平撰写剧本，共同创作了经典的《酸酸甜甜香港地》。由于当时毛俊辉正在化疗，免疫力极低，所有人都要到他家中戴著口罩开会。他曾透露当时自己进出急症室无数次，身边的病人经常「走了一个又一个」，当时身体其实非常虚弱。幸好他的学生黄秋生、张达明、詹瑞文及甄咏蓓等人与胡美仪商量后，极具孝心地为他聘请了私人看护，这份师徒情谊至今仍令他感动。

相关阅读：胡美仪由演艺界晋身心理治疗 旺角busking免费辅导播正能量

胡美仪一句说话救回老公

毛俊辉对戏剧的狂热，不仅成就了他的事业，甚至可以说是在鬼门关前将他拉了回来。有一次，他在排演完《新倾城之恋》后突然感到身体极度不适。刚吃完西餐的他回到家突然剧烈呕吐，吐出了一团团黑色的血块，随即整个人晕倒在地。刚好胡美仪回到家中，见状吓得惊惶失措，不断拼命叫醒他。毛俊辉事后回忆笑说，其实自己当时已经完全失去意识，直到老婆情急智生，对著他大喊：「你还有很多剧未做完！你说你想做吧！」这句精准击中他灵魂深处的话，竟奇迹般地让他瞬间苏醒过来。

毛俊辉遇伯乐钟景辉回港作育英才

回首毛俊辉的戏剧之路，其实并非一开始就注定。毛俊辉小时候虽然看了不少戏剧，但一直未算真正产生浓厚兴趣，直到他在浸会书院修读外文系时，遇上了他生命中的伯乐钟景辉（King Sir）。当时钟景辉举办了不少戏剧及演技课程，毛俊辉参与其中后，对戏剧的热爱才日益浓厚。在钟景辉的鼓励下，他决定远赴美国深造演戏艺术，学成后回港作育英才外，并继续在戏剧界发热发亮。

相关阅读：胡美仪鼓励郑梓浩做辅导：性沉溺有得医 68岁转型心理治疗师免费助基层市民 丨独家

毛俊辉伯乐已故戏剧大师钟景辉：