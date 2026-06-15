THE SEASON丨木村光希惊喜翻拍《悠长假期》 由吕爵安演出一定会看 近距离欣赏卢瀚霆歌舞感觉更立体

Viu原创剧《THE SEASON》今日在圆方举行首映礼，剧中演员林嘉欣、木村光希、吴嘉龙、香𦚯宅及邱彦筒(Marf)等出席。光希坦言钟意香港，赞香港美丽是有好多热情和爱的地方。

林嘉欣赞木村光希乖女

林嘉欣与光希首次合作，剧中饰演两母女，光希以流利英语受访，谈到与嘉欣相处全无隔膜因此很快建立到母女关系，嘉欣大赞光希很乖，准时又做足功课，善良有礼，笑言自己基因良好有漂亮女儿。

木村光希首次参演港剧赞嘉欣是好老师

光希首次参演港剧，觉得剧集相比电影有更多时间去深层揣摩角色，加上剧中很多群体戏，大家感情很好，不觉得长时间要离家拍摄而觉辛苦，与剧组建立了友谊，她更大赞嘉欣是好老师，合作期间教导她很多。

木村光希每日与父母通话

谈到与MIRROR成员卢瀚霆(Anson Lo)及COLLAR成员邱彦筒（Marf）合作的感受，光希忆述二人在游艇上演大型歌舞剧，她有机会近距离欣赏歌舞表演，感觉更立体。问到有否请教拍剧经验丰富的爸爸木村拓哉，光希坦言每天都有跟父母联络细谈拍摄感受，家人都为她开心。

林嘉欣指木村拓哉日剧是集体回忆

嘉欣也谈到少时有看木村拓哉的日剧，是集体回忆，是90年代男神，这次有机会与光希合演剧集，觉得光希已是一位很独立的艺人，不会被爸爸遮盖，是有特质的演员，一双大眼睛很天真，但看得出她很想学习，求进步，尤其二人合演母女，会想去照顾她。

林嘉欣戥吕爵安遭批评觉惨

当谈到木村拓哉经典神剧《悠长假期》将翻拍港版，光希听后大感惊喜，当提到爸爸的角色会由Anson Lo队友吕爵安(Edan)饰演，光希即表示一定会看。对于Edan遭批评，嘉欣觉得很惨，重塑经典很难，应该重新介绍一个角色，否则对演员不公平。问到挑战重演经典角色，光希坦言有太多，若有机会会尽能力做。

