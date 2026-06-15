你好，打劫！Return丨麦沛东自爆突发加掴戏 嫌李芯駖情绪未够即补多巴：打面其实好危险

COLLAR成员李芯駖与麦沛东今日出席刘德华出品「舞台山庄」10周年剧作《你好，打劫！》Return记者会，芯駖与麦沛东作为《你好，打劫》Return元老级成员，分别第二及第四次演出，芯駖透露戏份继续有跳舞元素，但会尽力避免上次几乎踩中麦沛东的手，麦沛东则笑指：「踩中我都唔会有反应，因为演死人会收利是，如果『翻生』就要交返出嚟，我为咗封利是会忍住唔嗌！」芯駖听到后马上笑指：「咁如果我着斗零踭，踩中你重要部位呢？要试下！」

麦沛东为演出锻练新技能

麦沛东亦大卖关子，透露将为演出锻练新技能：「希望弥补角色差咁啲嘢，容许我卖个关子，系要用到口才嘅！」麦沛东更踢爆陈湛文擅长功夫，想他在台上演练：「Peter武术好劲，弹指功、蜈蚣弹样样都识，我哋未彩排可以加落去，点都要搞搞佢！」

李芯駖麦沛东乱斗乌蝇桥段

芯駖谈到再次与麦沛东合作，表示双方更熟络有助放松状态，更忆述演出笑料：「有一场有只乌蝇爬佢个头，我即刻唔敢再望佢、惊会忍唔住笑！点知最后喺地下乱斗桥段，竟然再见返只乌蝇！」剧情中麦沛东需要掴芯駖一巴掌，麦沛东坦言求学时有练习：「打面其实好危险，打得前最多会肿，打中耳仔随时会晕低！」芯駖笑指大家有爱锡迁就自己，不过麦沛东有一次竟突发加戏：「有一场打咗一巴之后，觉得芯駖情绪感觉未够，千钧一发决定再打多巴！」芯駖亦认同自己感觉未足，不及平时打一巴便足够：「所以我之后都打自己一巴！」

麦沛东「消费论」获390万点击率

麦沛东上次演出《你好，打劫》的「消费论」桥段影片在社交媒体获得390万次观看，他笑指自己追踪人数中远不及点击率：「冇人follow我，入场前要先follow！」芯駖则提议：「唔follow嘅话就要交费用！」