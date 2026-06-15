梁朝伟疑被刘嘉玲「霸气甩手」惹热议  影帝大合照连环甩漏冲热搜  露反差萌网民赞可爱

影帝梁朝伟与妻子刘嘉玲近日盛装出席上海国际电影节，二人颜值一流，成为全场焦点。梁朝伟一身毕挺的黑色西装，尽显影帝风范；刘嘉玲则以一袭香槟色无肩带晚装亮相，配上闪烁的翡翠套链，贵气十足，散发出强大气场。

梁朝伟遭刘嘉玲霸气甩开手？

然而，作为本届评委的梁朝伟，在盛会中却「甩漏」连连，展现出可爱的反差萌。当他与刘嘉玲合照时，细心地弯下腰为老婆整理裙摆，但刘嘉玲似乎不领情，潇洒地将他的手甩开，霸气外露。梁朝伟随即露出腼腆又略带尴尬的表情，夫妻间的有趣互动令人莞尔。

相关阅读：梁朝伟刘嘉玲重游不丹密会仁波切 现身酒店大厅被「集邮」 伟仔举动泄真面目？

梁朝伟疯狂企错位令人忍俊不禁

之后的评委大合照环节更是笑料百出。迟到了的梁朝伟发现大家已在拍照，立即迈开「小碎步」奔向队伍，动作充满喜感。更令人忍俊不禁的是，在拍摄大合照时，梁朝伟似乎找不到自己的位置，先是站到了前面，不慎遮挡了后方的演员辛芷蕾，引得对方忍笑不禁，场面尴尬又好笑。这一系列有趣的片段迅速在网上疯传，相关话题更冲上热搜。

网民激赞梁朝伟可爱

对于影帝的「社恐」表现，网民反应热烈，大赞他可爱至极。不少留言指「影帝怎么这么可爱」、「梁朝伟的表情看一次笑一次」，认为他僵硬的动作和害羞的模样，与银幕上的形象形成强烈「反差萌」，非常讨喜。

相关阅读：梁朝伟、罗拔迪尼路世纪合照 殿堂级奥斯卡影帝曾赞伟仔亚洲奇勒基宝 刘嘉玲兴奋与有荣焉