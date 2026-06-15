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「御用邪花」梁允瑜曼谷上下失守 超Deep V加下身失踪震撼眼球 S形曲线大晒逆天长腿

影视圈
更新时间：20:30 2026-06-15 HKT
发布时间：20:30 2026-06-15 HKT

28岁的梁允瑜因参加2021年港姐竞选而为人熟知，凭借其火辣身材与大胆敢言的个性，近年在演艺圈中成功突围，更被网民封为新一代「御用邪花」。近日梁允瑜趁著工作空档，飞往泰国曼谷享受阳光与美食，并在社交平台上分享了一系列旅行美照。照片中的她衣著打扮极为性感，其中一套吊带薄纱短裙，险些「上下失守」，让粉丝大饱眼福，纷纷留言激赞。

梁允瑜漫游泰国展示S形曲线

梁允瑜近日分享的数张旅行照片，其中她身穿一件超细肩带伞状连身短裙，漫步在曼谷一家充满绿意的文青咖啡店外。这件裙子的设计极为大胆，深V领口完美展现了她傲人的上围，而裙摆长度仅及大腿，一双白滑修长的美腿展露无遗，行走之间充满了「下身失踪」的诱惑感。无论是坐在户外座位区悠闲地喝著咖啡，或是在日落时分登上天台酒吧，以曼谷璀璨的夜景为背景，这套性感战衣都让她的性感魅力发挥得淋漓尽致。

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梁允瑜超短热裤大晒长腿

除了这套惊艳的连身裙外，梁允瑜也分享了其他同样吸睛的造型。当中她换上一件白色性感上衣，搭配高腰牛仔热裤和橙色棒球帽，穿梭在曼谷充满地道风情的街头，展现出青春活力的另一面。贴身的剪裁，突显了她玲珑有致的S形曲线和纤细的蚂蚁腰，让人眼前一亮。另一套全黑色的连身短裤造型，胸前的爱心领设计同样性感，完美勾勒出她的身形，配上精致的妆容，散发出一种高贵冷艳的气质，证明她能轻松驾驭各种风格。

梁允瑜曾演《爱回家》形象入屋

梁允瑜自2021年参选港姐时，因率直火爆的性格被封为「粗口港姐」，虽然最终20强止步，但赛后成功签约TVB，开启了她的演艺之路。她在处境剧《爱回家之开心速递》中饰演性感的人事部职员「Mocha」，凭著亮眼外形成功入屋，获得观众关注。之后在话题剧集《黑色月光》中，她与马志威上演连场激情床战，其精湛的演技和诱人的形象，让观众留下深刻印象。

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