你好，打劫！Return丨何启华获刘德华钦点演舞台剧 天王亲问意见交流后达成「深入浅出」共识：剧组果然好钟意我

ERROR成员何启华（阿Dee）、COLLAR成员李芯駖、麦沛东、陈湛文、巢嘉伦、鲁文杰及王俊杰今日出席刘德华出品「舞台山庄」10周年剧作《你好，打劫！》Return记者会，组成全新班底于八月起举行20场舞台剧演出。何启华与陈湛文作为新加盟成员，阿Dee笑言受上天钦点加入，并早于剧作首次演出已接获演出邀请及阅读剧本，可惜档期当时因拍摄其他影视作品未能配合，出品人刘德华更于阿Dee观赏演出后询问意见：「刘生问我好唔好睇？其实未去到意见、似系观后感。交流意见之后发觉好多地方不谋而合，刘生讲过要深入浅出，呢样都成为我哋嘅共识。」

何启华要排「尿break」

再次获得邀请，笑言：「剧组果然好钟意我！」接近一年未演舞台剧，阿Dee透露戏份极长、六位演员全程在台上，自己只会离台30秒：「要维持喺台面唔去厕所，睇嚟排戏嘅时候要排埋尿break！」陈湛文则扬言要大整蛊：「咁要落你泻药，或者喺场景里面整个厕所啰！」阿Dee则笑指怕传出强烈异味，令观众误会自己身体状况差。

陈湛文指剧本仍在调整中

阿Dee透露《你好，打劫！》Return完成初阶段围读工序，坦言：「超多对白！但台词方面我唔惊，讲经呢样好似我，最难系要大家明。」亦笑指没有对白的戏份更难演绎，观众会像看世界杯球赛时看全队组织。陈湛文补充指剧本仍在调整中，许多细节需要小心处理，加上朱栢谦、朱栢康兄弟增参演：「佢哋成台戏好高坛数！难度唔系对白多与少，而系点样做得生龙活虎又有真实感。」