佘诗曼生日《新闻女王》班底大合体 古天乐惊喜现身 阿佘笑逐颜开揭二人「特殊关系」

「视后」佘诗曼（阿佘）每年5月生日，都会跟不同朋友圈友人聚会，今年亦不例外，庆祝活动一个接一个，尽见其好人缘。日前剧集《新闻女王》的「文家军」成员筵开数席聚会，为佘诗曼补祝生日，当中更见到一位影帝现身，引起网民关注。

佘诗曼已过生日月

佘诗曼虽然已过生日月，但庆祝活动仍未结束，昨日（14日）多位有份演出《新闻女王》的艺人，都在IG出PO分享大合照，见到寿星女佘诗曼外，倪嘉雯、路芙、姚宏远、黄浩霆、王敏奕、农夫、吴业坤等现身，热闹情况不输剧集庆功宴。

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朱乐洺手臂受伤

寿星女佘诗曼穿上一件鲜艳红色针织外套，打扮精神奕奕，成为全场焦点。佘诗曼又收到众人送上的卡通蛋糕和鲜花，逗得寿星女笑逐颜开。当晚最大的惊喜，莫过于古天乐低调现身。在大合照中，见到古天乐戴著眼镜、身穿全黑服装，站在侧边位置，不愿抢风头。

郭浩皇留言：「亲爱的Man姐 Happy Birthday～咁快又一年，希望大家继续心想事成，You are the best always！感谢古生为我哋上咗珍贵一课」。此外，合照中见到朱乐洺手臂上挂著手托，带伤赴会，朱乐洺分享与佘诗曼的合照，并留言：「我哋一定会跟进你嘅教诲尽力去玩，尽力做好自己演员嘅工作，估唔到仲可以见到古生项少龙。」佘诗曼也在帖文下慰问朱乐洺：「祝你早日康复。」

佘诗曼古天乐曾多度合作

佘诗曼与古天乐在TVB时期合作不多，但佘诗曼曾签约的「天高娱乐」，是古天乐成立的天下一集团子公司。佘诗曼与古天乐亦曾在《常在你左右》、《冲上云霄》、《使徒行者》系列等电影中合作，可见交情不俗。

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