刘浩龙8.1麦花臣开个场 告别一年半沉淀回归：小怪兽海报找回童真的自己

49岁师兄刘浩龙即将于2026年8月1日(星期六)，在麦花臣场馆举行全新个人演唱会《UNITED IN HEARTS 刘浩龙2026演唱会》，这是师兄经历近一年半时间沉淀后开启的全新个唱，演唱会海报也在一群可爱趣致小怪兽的围绕下正式曝光！

刘浩龙沉淀后回归

过去一年，师兄不但为新生代歌手的成长担任领航者，更从演员舞台回归歌手及学生身份，跟随专业导师重新练习发声技巧，学会如何卸下因「实力派」称号带来的无形压力，重新拥抱歌唱为自身带来的快乐。

刘浩龙童心主题

全新个唱以《UNITED IN HEARTS》为主题，象征师兄将会展露自己最真实的一面，为一众歌迷送上温暖欢快的独特体验，凝聚彼此。早在海报曝光前，师兄个人以及工作室的社交平台就已经公开了多段七彩小怪兽的动画影片，让歌迷们万分好奇！而在日前公开的演唱会主视觉中，一众小怪兽的「身世」终于正式揭晓！原来每一只都是由师兄老友和Fans的子女亲笔绘画，发挥属于他们的纯真创造力，描绘出童真视野中的「师兄」。

刘浩龙真挚感言

当天真烂漫的笔触遇上师兄的真挚歌声，不禁让人想起歌唱触动人心的瞬间！师兄表示：「即使长大成人，也要相信自己那一颗热爱歌唱的心，其实每时每刻都在兴奋跃动，在这个全新演唱会中，希望能和Fans一起找回童心未泯的自己！」

刘浩龙票务详情

《UNITED IN HEARTS 刘浩龙2026演唱会》票价分别为HKD $1080/ 780 / 480，定于6月15日在CAST Ticketing公开发售。

