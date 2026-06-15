郑伊健罕戴眼镜现身魅力大爆发 身上一特征被赞「保养天花板」：果然系不老男神

58岁的郑伊健自90年代凭《古惑仔》系列中「陈浩南」一角红遍亚洲。尽管近年郑伊健进入半退休的生活态度，但他的人气丝毫未减，每次举办演唱会依然一票难求，场场爆满。近日郑伊健现身好友葛民辉演出的舞台剧《魔幻时刻》后台，更被现场的粉丝野生捕获，郑伊健罕有地戴著眼镜示人，合照流出后立即在网上引起热议，粉丝除了赞他冻龄外貌，更指眼镜造型跟他出奇地合衬。

郑伊健戴眼镜睇舞台剧

在网上流出的照片中，郑伊健当天以一身简单低调的全黑打扮现身，标志性的中分长发依旧，然而最让粉丝惊喜的，是他罕有地戴上了一副黑框眼镜。其实郑伊健有200度近视和100多度散光，但他极少在公众面前佩戴眼镜，早期他日常出街就试过没有戴眼镜，而未能认出熟人。他戴著眼镜与粉丝合照，不但没有遮盖他的星味，反而为他增添了几分成熟斯文的气质，但他跟葛民辉合照时，依旧惯性拿下眼镜，保持英伟形象。另外亦有网民指他穿上紧身Tee之下，完全没有肚腩，大赞他保养得宜。

相关阅读：蒙嘉慧瘦身成功回复巅峰状态 湾仔过马路被捕获气质非凡 曾被指暴胀展「幸福肥」

郑伊健冻龄外貌更胜当年

葛民辉与粉丝也先后将跟郑伊健的合照，并放上社交平台，虽然郑伊健即将「登六」，但岁月似乎没有在他脸上留下太多痕迹。他的皮肤紧致，身形fit爆，完全没有中年发福的迹象。与年轻时的俊朗不羁相比，如今的他多了一份经过岁月沉淀的气度，眼神更显深邃。网民纷纷留言大赞：「伊健真系唔识老」、「戴眼镜更有魅力」。事实上，郑伊健在TVB剧集《天若有情》中，也曾以金丝眼镜造型示人，当年观众已经大赞他靓仔，纷纷被他迷倒。

郑伊健与蒙嘉慧日本享受人生

郑伊健在圈中不仅是万人迷，更是出名的「绯闻绝缘体」，他与太太蒙嘉慧结婚多年，恩爱如昔。近年二人长居日本，郑伊健对太太的支持无微不至，更打本给她在日本开设地产公司，让蒙嘉慧发展自己的事业。他们不时会飞返香港探望亲友，享受悠闲生活，早前就有网民在东大街的面店偶遇他们夫妇二人，蒙嘉慧被指身形比前圆润，网民都笑称这是「幸福肥」，令人羡慕。

相关阅读：郑伊健夫妇筲箕湾食面犹如平民 蒙嘉慧身形再暴胀体现幸福肥 一个贴地举动被赞具明星风采