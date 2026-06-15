给阿嬷的情书丨杨千嬅微博之夜唱电影主题曲 特意向父亲学习潮州话发音：似粗口笑到肚痛

杨千嬅近日出席微博之夜与电影《给阿嬷的情书》两位主角同台，一口气唱了两首歌，电影主题曲《月下煮茶》，以及她出道以来第二首创作的歌曲《字迹》，两首歌巧妙连结，令全场动容。随后，她更专程走访汕头电影实景地，从樟林古港永定楼到张厝内老厝，展开一场沉浸式的寻根之旅。

杨千嬅相隔15年再唱《字迹》

千嬅透露：「我暂时只系写过两首歌，《字迹》就系其中一首。对上一次唱呢首歌，已经系15年前。」她坦言从未想过，这首歌有机会在这么特别的舞台上重新演绎：「冇谂过今次有个机会，可以将首歌搬上咁大嘅舞台，感觉好奇妙。」

《给阿嬷的情书》喊湿半包纸巾

千嬅表示好梦幻，因今年5月，她为想了解家乡上一辈的历史情怀，已经入场观看《给阿嬷的情书》，睇戏个阵已经喊湿左半包纸巾！真没想到后来有缘份促成这次演出，我好希望可以将呢套戏介绍俾更多人睇到，希望香港可以多啲人会钟意同去睇呢套戏，潮州人更加需要去睇。因为《给阿嬷的情书》唔单止是纪录一个年代的故事，更重要是承传了潮州人家庭观念、精神价值与生存之道。」

杨千嬅请父亲教潮州话发音通

为了唱好《月下煮茶》，千嬅特别请父亲教她潮州话发音：「成首都系佢教我发音，陪我练啰。因为咁，反而令我哋两父女多咗沟通，佢又讲番一啲以前嘅事俾我知。睇完戏之后又一齐倾计分享以前嘅事，其实父母开心，我就会好开心，多咗一份温暖。」她笑言：「潮州话有时搞笑似粗口，学记个阵我有时都笑到肚痛，好惊发错音嘛。」

杨千嬅与年轻主角亲切「家己人」

今次跟千嬅电影中两位年轻主角合唱同台：「佢哋唔系专业演员出身，但电影入面已经演得好好，好有才华，冇谂过可以咁开心同佢地合作唱潮州歌，感觉好亲切，作为潮州人一定要支持返潮州人，『家己人』咁。」

杨千嬅走访侨批展览馆

于汕头，千嬅有特意去参观一下「侨批文化展览馆」，她深刻领悟到老一辈潮汕人「侨批是比生命还大的信」那种精神，亲身走进爷嫲一代的生活场景：「细个唔明白，今次重回故乡，见到侨批，先知男人外面飘洋过海行船，女人睇住头家，我爷爷都系其中一员。」又回忆起嫲嫲：「细个由于爸妈经常要外出工作，为了方便被照顾，很多时会去了嫲嫲屋企。以前佢封利是，一定喺上面写满字。睇完真实历史，先知当年潮州人就系靠「信」为与家人唯一联系。嫲嫲写利是都系承传以前传统，希望我哋可以『平安健康，努力读书』。」

杨千嬅烈女性格源自潮州

她又提到：「我都识冲功夫茶㗎。嫲嫲教潮州人讲『雷气』（义气），女人挨得、不怕蚀底、坚持到底！我嘅烈女性格，原来就系由细到大潜移默化培养出嚟。好感谢、好感恩。我好骄傲我系潮州人。」