倪乐琳 庄子璇 港姐冠军姐妹花 《魔音》蜕变突围 一动一静 解放天性｜名人杂志

两位港姐冠军倪乐琳（Ellyn）与庄子璇（Hilary）早前齐齐参与选秀节目《魔音女团》，从16位练习生中突围而出，与宋宛颖、倪嘉雯、乔美莎及卢映彤组成6人女子组合，并以女团名义正式出道。她们感恩节目给予16位女生展现自己的机会，幸运地在属于她们16人的舞台上，向观众展现自己，回想起比赛的过程仍非常感恩和珍惜。文：李文伟、图：罗安强

倪乐琳（右）、庄子璇同是港姐冠军，性格一动一静好合拍。

从比赛中顺利脱颖而出，回想参与节目为二人带来不少转变，Ellyn最难忘「班主任」陈奂仁给予她不少建言，「最想多谢他，不管是人生和事业规划都是良师，给了我很多建议，他指出了很多我没正视到的问题，在这一行和人生中，有他出现是很宝贵的，有些人见到不会讲，但他全都讲给我听，对我人生起很大作用！」Ellyn指经历第一轮挑战后，陈奂仁即当面指出她的心理病，「当刻我以为是节目效果，自细我都自认是乐观的人，不会有心理病，直至有日我们坐下来倾，他画了图表，问我小时候的经历，觉得我没有安全感，会不断质疑自己，我自己也有发现这个问题，可能是妈咪的教育方式，典型的亚洲家长比较会挑骨头，会怕孩子骄傲，可能小时候太少听到赞赏的说话。」谈到身为港姐冠军也被挑剔？她笑言父母当时也抱持平常心。

从小甚少被赞赏

Hilary也表示家庭背景相同，「我有次真的问妈咪，为甚么都没赞我？她说因为怕我骄傲，没赞过我、我又怎会骄傲呢？但她在亲友面前会赞我、会在网上支持我，甚至用我的照片做头像，所以心里面都知道父母是爱锡我的！」Ellyn笑言身为公众人物，在网上已受到不少批评，希望妈咪可以赞赏她，「其实做这一行也需要多一些赞赏，我们16位练习生会互相称赞、打气，成为大家彼此的心灵支柱，在数星期的训练中，所有女生都经历过崩溃的瞬间，面对压力都是靠身边另外15位女生撑住。」

回想最崩溃瞬间，Ellyn笑言是第一次分组时，分到3位手脚不协调的队友，「刚刚完成第一次挑战，看到大家的水平，结果她们就成为我的队友了，还包括唱《煎熬》的俞可程，但到第一次练习时大家都做到，有更多时间会有好发挥。」Hilary坦言节目中被批表情轻松但练习不努力，令每日在练习室下苦功的她很委屈，「助教的冼靖峰也说我应该多表现真实一面，我发现自己不想表现懦弱、好似会轻易被打倒的感觉，他说让大家知道弱点，才可以想到方法帮你，不要强撑，当我改变了这个想法，不擅长的事不要逞强，总算是投入到节目当中，很多谢他这一番说话。」

自认私下好「戆居」

由冠军师姊妹变为好拍档，Ellyn与Hilary在节目中亦对彼此改观，Ellyn表示：「对她第一印象是很斯文、很温柔、懂得照顾大家，我和她性格上是一动一静，但这节目令我们一班港姐冠军解放天性，原来她也是傻傻的、和我差不多，加上宋宛颖，大家都觉得港姐冠军很可靠、端庄，原来我们也和时下年轻人一样，知道很多无厘头的事，Hilary很喜欢和我们拍Reels，都是搞笑和样衰的，原来我们都几戆居！」Hilary则笑言发现大家都很同频，「我知道她是很开朗的人，但她在节目上也表现出真实一面，我则是有点怕镜头，很怕拍到不好的画面被当成话题，但她可以勇敢地展现所有。」

Hilary在节目中都曾被批评到喊，后来靠努力一步步突围。

（左起）乔美莎、倪乐琳、宋宛颖、庄子璇、卢映彤及倪嘉雯最终成团，将展开娱圈生涯新一页。

Ellyn分享参与《魔音》的趣事，曾被分到手脚不协调的队友，大家却一齐进步成长。

《魔音》压力大过选港姐

由港姐到《魔音女团》，再次为两位女生带来蜕变，Hilary指当年是抱着玩的心态尝试参选港姐，「赢就赢输就输，结果都没所谓，因为是自己的决定，不用给任何人交代，比较轻松些。但参与《魔》则有包袱、会希望支持自己的人、家人们都见到自己努力的成果，多了一份责任，很希望自己可以做到这件事。」Ellyn则认为：「港姐舞台自己衰了便返屋企，但《魔》则会连累到队友，压力会大过选港姐！」她们指这次节目与16位女生经历患难，回想起来非常热血，比参选港姐时感觉更年轻。Hilary慨叹以港姐冠军入行，镜头形象上有了方向，展现自己时也多了考量，但在Ellyn和宋宛颖的影响下，她希望能更多地展现自己，「记得初时入行讲说话比较不经大脑，容易伤害到身边的人，慢慢便选择少讲话，有点收埋自己，其实我是白羊座、讲话比较直，觉得和现在的我比较不似，现在会反复思考一轮才会讲出来。」她们都希望有更多参与真人骚的机会，将真实一面展示给观众，成为大家眼中的「贴地港姐」。至于性格外向的Ellyn则希望有所改变：「想适当时候为自己争取多些，不要太礼让，如果不够想要，就展现不到那团火！」

此外，她们又透露6位成员已投入录音室灌录两首新歌，Ellyn笑言：「希望不用修音太多，被取名『修音女团』啦！」谈到对于女团的展望，她们坦言能走多远要看6位成员的努力，Hilary笑言：「既然出道了，我们便不止于演员，能成为歌手下一步当然是想出Solo。」

6人「魔音女团」正式出道，将迎来新挑战。

Ellyn（左三）视陈奂仁（左一）为良师，最感激对方的建议及帮助。

16位练习生会互相称赞、打气，成为大家彼此的心灵支柱。

倪乐琳（左一）经常约埋一班魔音姊妹拍有趣短片。