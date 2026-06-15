金秀贤恋未成年金赛纶内幕曝光要求免费拍广告 爆料者藏4个版本勒索

韩国男神金秀贤去年被爆在已故女星金赛纶未成年时曾经拍拖，日前警方调查结果证实相关录音为AI伪造，金秀贤逐步获证清白，将于7月14日复出，赴菲律宾拍广告。根据昨日（14日）播出的MBC节目《Straight》指出，当初公开金赛纶录音档的《横竖研究所》主持金世义，是从一名匿名举报者A某手中取得这段录音。内容中有一名疑似金赛纶的声音说：「从中学时期开始拍拖，到了大学分手了。」《横竖研究所》将这段录音作为金赛纶未成年时与金秀贤拍拖的重要证据。

爆料人曾联络金秀贤公司

警方目前已确认金世义所公开的录音与对话纪录涉及伪造，而提供假录音档的爆料者A某目前失去联络，行踪不明。A某更被指疑在事件公开曝光之前，已率先主动联络金秀贤所属经理人公司GOLDMEDALIST。

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A某当时向金秀贤方面表示，愿意提供另一段录音，内容是证明金赛纶成年后才与金秀贤拍拖。A某同时向金秀贤勒索金钱：「我们之间不用见面，我收到钱就结束了」、「我在海外卖产品，秀贤红了的话，免费帮我拍个广告吧」。A某给金秀贤方的录音内容是「拍拖不是未成年时」，但给《横竖研究所》的却是完全相反的版本，据指不同内容的录音档至少存在4个版本。

金秀贤律师斥计划性犯罪

金秀贤的代表律师高相录律师早前接受韩媒访问时，已明确指整件事件是「利用伪造证据，企图摧毁演员名誉与人生的集体性，计划性犯罪」。A某事先联络金秀贤公司的传闻，更令「计划性」之说更具说服力，外界亦认为爆料者是否与金世义有合谋关系。

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