「东张女神」吴幸美闪婚后首放闪 专业人士老公做一事为爱妻庆生超温柔 笑容一致有夫妻相

「东张女神」吴幸美自早前无预警宣布婚讯后，一直对新婚生活保持低调。近日刚踏入42岁的她，终于在社交平台上首度大方放闪，分享与圈外老公Sammy的温馨庆生照。从照片中可见，两人到访了一家格调高雅的餐厅共晋晚餐，吴幸美身穿粉色上衣，显得容光焕发，与身旁戴著眼镜，文质彬彬的老公Sammy头贴头合照。最吸睛的是，两人在镜头前甜蜜地十指紧扣，Sammy轻轻握著爱妻的手，眼神中满是宠爱，举手投足间尽显温柔与体贴。桌上摆放著精致的生日蛋糕，吴幸美写道：「今日生日正日要返工，谢谢老公同家人早一日同我庆祝生日」，字里行间洋溢著满满的幸福感，羡煞旁人。

吴幸美与Sammy交往一年多闪婚

吴幸美早前宣布婚讯时，并未透露太多细节，直至二人从韩国度蜜月归来，她接受访问时终于大方分享两人的恋爱故事。原来吴幸美老公Sammy是一位比她年长几岁的专业人士，两人经由共同朋友介绍认识，两人拍拖一年多便结婚。事实上，去年8月，《东周刊》曾拍得吴幸美与Sammy在将军澳十指紧扣地逛街。当时两人正值热恋期，爱得非常痴缠，在人来人往的家品店内也情不自禁化身「接吻鱼」亲吻，如今恋情开花结果，实在可喜可贺。

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吴幸美婚宴《东张西望》团队集体缺席

然而在这场已曝光的喜事中，曾一度引发外界热烈讨论的，莫过于《东张西望》团队集体缺席婚礼的传闻。由于吴幸美在行内人缘极佳，大批网民曾揣测背后是否另有隐情。对此吴幸美曾在访问中大方得体地作出了回应，亲自揭开了这个「美丽的误会」。她坦言，因为老公是圈外人，性格一向低调，两人达成共识，只邀请了双方至亲以及几位自她出道以来，便对她爱护有加的演艺圈前辈，绝非如外界所猜测的与同事不和。

吴幸美韩国蜜月后送同事手信

为了不打扰《东张西望》这个庞大的团队，吴幸美当时没有大派「红色炸弹」，但她报喜后，在IG贴文下方，获得了大量《东张西望》同事的祝福，包括梁丽翘、Patrick Sir（林溥来）、陈懿德、区永权、阮嘉敏等主持都有留言恭贺。吴幸美透露早已向 《东张》的每位同事派发了喜饼卡，而在韩国度蜜月期间，她与老公又买了韩国手信回港送赠同事，分享新婚的喜悦。

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