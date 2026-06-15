倪嘉雯200%努力把握每个机会 恋爱好佛系 事业搏到尽｜名人杂志

倪嘉雯（Carmen）在年头举行的《万千星辉颁奖礼2025》中得到「最佳女新人」后，就一直被幸运之神眷顾，先是成功入选《魔音女团》「MYNT」，早前又在《香港探秘地图》中饰演的王秀仪一角，更因「沉船恋爱脑」成功引起观众注意。Carmen指每次有机会，不论任何角色，都会出尽200%努力，令自己无悔。文：霍淇 图：林宾尼

倪嘉雯坦言每次机会都会用尽200%努力好好把握。

对于新剧《香港探秘地图》角色成功得到观众喜爱，倪嘉雯归功于导演剪得好，自言虽觉得角色得意，但认为没太多男仔会钟意，「哪有男仔会喜欢女朋友神神化化？又想不到她下一步做甚么，情绪亦高低跌宕，我觉得现实中应该没男仔会想追，所以这角色是A0很合理。」现实中的Carmen恋爱观则与角色相反，自认佛系的她好信命，曾跟堪舆学家苏民峰师傅拍摄节目、都问过自己的恋爱运，得出的结果就是桃花运刚过，先努力工作，「我听到又没特别感觉，可能我已经习惯了单身，没急于拍拖，又可能因由细到大屋企人都好锡我，在一个充满爱的环境成长，又有细佬不怕闷，所以不会感到孤独或好想有人陪。」至于遇到心仪对象是否会出击？她坦言未必，但若真的很喜欢就可能会找机会扮偶遇，「我暂时就未遇到一个人令我个心噗噗跳、好想这样做的人，都大件事的，因为听人讲，人越大个会越难心动。」

「少女版专业户」长大了

回顾上次拍拖已是大学时期，Carmen自认虽然不是恋爱脑，但拍拖时颇黐身，「现在回想我又几奇怪，我是不让男朋友知道我黐身，但我其实我又好想黐住他，就是那种类型，我好记得当时男友都有问我为何好像不需要他？其实我心里是很想对方快点回复我讯息！」

过往Carmen曾在不同剧集中演过龚嘉欣、陈炜等人的年青版，被称为「少女版专业户」，对于今次在《香》剧中有自己的少女版，她提到以前经常饰演其他人角色的「后生版」，令她觉得今次「终于长大」，拥有一个完全属于自己的角色，非常新鲜及开心。

前辈指点参加《魔音》

自从斩获「最佳女新人」奖后，Carmen的事业越来越顺，除了剧集得到观众注意之外，早前她参加选秀节目《魔音女团》，成功入选成为「MYNT」成员之一，她指当初参加这个节目，主要是想改善「鸡仔声」及让观众看到自己型格的一面，更是听从一位前辈的建议才参加，「他说我要去体验一下吃苦，因为他觉得我的成长环境好像不错，没真正挨过苦，他说要有经历才可以将戏演好，又指既然我跳舞和唱歌都不擅长，所以提议我去，跌过才会有更多经历，可更丰富自己，对日后做戏都有帮助。」不过在参加《魔音女团》的过程中，Carmen也因太静而被导演狠批太「透明」，令她反思并决心改进性格内向及被动的问题。现在Carmen以「MYNT」再出道，她笑言是意料之外，参赛原因并非希望成为女团，「我没有想像我能成为女团，其他女团都是10多岁开始……但OK的，我又做演员又是主持，现在再加多个女团身份，我觉得自己好幸运，现在这个时势可以有那么多面的发展，是非常难得的事！」

Carmen成功在《魔音女团》脱颖而出，更以「MYNT」女团出道，坦言是意料之外。

Carmen在新剧《香港探秘地图》与黎耀祥、龚嘉欣等前辈演员合作愉快。

不算最靓但最努力

提到今年的目标，Carmen希望再得奖，因为是一种肯定，她最想争「飞跃进步女艺员」，但这愿望只能放在心里，因为公司优秀的人实在太多，只会向着这方向努力，同时也本着初心去用尽全力、演好每个角色，「我经常觉得为甚么这个角色要选你？公司很多女仔，我不算是最漂亮的，所以每次机会来到的时候一定要好好捉住，就算刚入行那些没有对白的角色，我够胆讲我是用了200%的努力去做，我不想错过每一个机会，特别因为现在公司开剧不像当年那么多，所以每一次对我来说都很罕有，要很努力地做好，才对得住角色和自己！」

