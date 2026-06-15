吴文忻离世丨追思弥撒今举行 陈剑陵携两女出席神伤哀伤 好友彭秀慧数度泪崩

前港姐季军吴文忻（前艺名吴忻熹，Natalie）与乳癌搏斗多年，于今年6月9日安详离世，终年51岁。吴文忻的家属日前透过吴文忻的社交平台公布丧礼安排，今日（15日）中午，吴文忻的IG再度更新，公布将于今晚举行追思弥撒。

彭秀慧一早抵达悼念亡友

天主教香港教区副主教陈志明神父今日（15日）为吴文忻举行追思弥撒，除陈剑陵及两位女儿到场外，约有五十位公众出席，包括吴文忻的生前好友彭秀慧。彭秀慧于弥撒开始一刻抵达，在读经祷告期间多次悲伤落泪。

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吴文忻追思弥撒详情公布

根据吴文忻IG限时动态的最新帖文，一场为她及其他近期离世者举行的「追思弥撒」将于今晚举行：「今晚陈志明神父会为文忻及其他最近亡者举行【追思弥撒】，欢迎各界人士出席，为亡魂祈祷。」帖文中详细列出了弥撒的资料：

吴文忻【追思弥撒】详情 资讯 日期 2026年6月15日（星期一） 时间 晚上6时 主礼 陈志明神父 地点 坚道圣母无原罪主教座堂（香港中环坚道16号）

吴文忻曾办「生前追思会」

吴文忻的家属日前已公布吴文忻的告别仪式，因遵照家人意愿，正式的告别仪式届时仅限至亲及受邀亲友出席，不对外开放。至于未受邀的亲友及公众人士，可于6月24日出席吴文忻的「守灵弥撒」作最后告别。鉴于教堂空间有限，家属恳辞一切花篮及花牌。而今晚将在同一地点，为吴文忻进行「追思弥撒」。

吴文忻于1998年参选香港小姐夺得季军后入行，近年淡出幕前。吴文忻在确诊乳癌后，并未意志消沉，反而更积极面对人生，甚至举办「生前追思会」，希望打破禁忌，以笑容面对生死，其不屈不挠的抗癌历程，为许多病友带来了鼓励与力量。

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