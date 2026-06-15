前TVB「御用恶霸」麦子云开餐厅因为钱多？ 邵氏好友携女星妻撑场曝光近况

前TVB「御用道友」、「御用恶霸」麦子云早年转型成为实业家后，最近又有新搞作，同为第四期邵氏训练班出身的好友顾冠忠，携前亚视艺老婆陈靖允，到访麦子云开设的港泰式餐厅，曝光麦子云进军饮食界。

陈靖允展现「幸福肥」

日前麦子云的多年老友顾冠忠及其妻陈靖允去试菜，并拍片放到社交网，近年甚至作幕前演出的陈靖允，穿上一袭飘逸的湖水绿色长裙，保留一头清爽短发，虽然身形圆润，但保养得宜，展现幸福一面。

麦子云暴瘦惹网民忧心

而影片中，麦子云的身形越见较以往消瘦，幸而精神很好又中气十足。当陈靖允好奇问麦子云为何开餐厅时，麦子云展现霸气笑称：「揾到钱要使吓！」麦子云随后解释，现时已处于半退休状态：「年纪大咗，最忙嘅时候已经过去。本来谂住开酒楼大摆宴席，最后索性做港泰式餐厅。」但网民见到麦子云消瘦的身形，感叹岁月催人，叮嘱麦子云要多加保重身体。

相关阅读：70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港

麦子云与顾冠忠识于微时，二人难得聚头大谈当年，麦子云忆述：「𠮶时我哋后生又靓仔。」二人又即兴对唱当年在训练班时期的自创「暗号歌」：「撞到后面面对面，好面善，原来系顾冠忠呀麦子云。」麦子云自爆当年唱这首歌时中间还会夹杂粗口，十分搞笑。

麦子云育有四女

年届7旬的麦子云与太太育有四名女儿，近年大量减产的他，转型搞创科事业，研发将武术结合动画特技的创新舞台技术。依然热爱演戏的麦子云，曾演出三年前荣登香港电影史上首部破亿票房的香港电影《毒舌大状》，客串饰演提供假口供的保安员「陈球」，今年又在《夜王》客串黑帮老大、船家「喜哥」，角色让人印象深刻。

相关阅读：前亚视花旦陈靖允自嘲过气又过气艺人 淡出12年宣布复出做一事：重新喺观众视线范围再出现