「家私大王」千金王嘉慧猛料履历再升级 挑战考专业调解员资格为转行铺路？

31岁前港姐王嘉慧（Cathy）入行后加入节目《东张西望》，成为「东张女神」之一，而王嘉慧又因家底丰厚，以及拥有高学历，建立学霸形象，最近王嘉慧又有新搞作，日前在社交网自揭温书及考试的相片，原来正挑战考取香港调解仲裁中心的「专业调解员资历认证」，为自己继续增值。

王嘉慧拥健身教练资格

王嘉慧中学时期就读圣保罗男女中学，之后赴英留学，于伦敦大学学院（UCL）修读心理学，更以一级荣誉及Dean's honours list（院长嘉许名单）的成绩毕业。王嘉慧返港后继续攻读中文大学法律系硕士学位，未知今次考取专业调解员专业资格，是否有意向法律相关领域发展。而王嘉慧又考获健身教练专业资格，频频为自己的履历「升级」。

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王嘉慧家境富裕，据指其父为「内地家私大王」王亚明，旗下家具公司曾于美国上市，坐拥数百间加盟店。背景财力雄厚的王嘉慧，投资同样大手笔，早于2020年便斥资1,985万元买入九龙站擎天半岛一个豪宅单位，早前就以约2,000万元将单位易手，帐面微赚15万元。

王嘉慧《魔音女团》落选

王嘉慧是2021年《香港小姐竞选》参选佳丽，最终在五强止步，王嘉慧加入TVB后，除担任《东张西望》的外景主持外，更参与《通灵之王》、《LAW霸女神》等多个综艺节目。王嘉慧亦有向演员界发展，曾参演处境剧《爱．回家之开心速递》、《新闻女王》及《刑侦12》等，早前王嘉慧参加选秀节目《魔音女团》面试，可惜最终未能晋级16强。

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