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黄翠如回应与洪永城关系有否暗藏男女爱意 萧正楠想对亲家惨食柠檬丨一周星星

影视圈
更新时间：22:48 2026-06-14 HKT
发布时间：22:48 2026-06-14 HKT

TVB娱乐访谈节目《一周星星》今晚（14日）播出新一集，邀请了「黄金拍档」洪永城与黄翠如担任嘉宾，二人为宣传接受《走过历史大地》，接受好友及主持区永权的深入访问，三人相识多年，在节目中火花四溅。洪永城与黄翠如在节目中谈及双方是否真动真情，回应外界盛传洪永城力追黄翠如多年，甚至是黄翠如管不住洪永城而放手的绯闻。

黄翠如澄清与洪永城没有爱情

网民常讨论黄翠如与洪永城非纯友谊，更认为二人是「友达以上，恋人未满」，甚至有一个说法：「有一种爱情叫黄翠如同洪永城。」对于外界多年来揣测他们的关系，黄翠如在节目中斩钉截铁地澄清：「我绝对唔系佢钟意类型，佢绝对唔系我钟意嘅类型，我哋两个之间从来冇爱情出现。」她更强调自己难以接受姊弟恋，力证两人只有纯友谊。

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萧正楠睇中洪永城大女做新抱

回顾2013年旅游节目《走过浮华大地 亚洲篇》的片段，洪永城与黄翠如竟神预言自己未来会分别生女儿和生儿子；区永权更爆料指洪永城得知妻子怀上第二胎女儿时反应极度愕然，场面搞笑。提到「对亲家」话题，黄翠如透露老公萧正楠非常喜欢洪永城的大女儿Amber，甚至看中她做新抱，不过洪永城随即幽默落闸，笑称家训是「不能与姓萧的一齐」。此外，黄翠如亦在节目中首度斩钉截铁地澄清多年来被指遭洪永城力追的绯闻，强调双方绝对不是对方的理想类型，自己亦难以接受姊弟恋，力证两人只有纯友谊。

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黄翠如萧正楠儿子超可爱：

黄翠如曾怀疑区永权性取向

除了感情生活与家庭趣事，黄翠如更分享了拍摄无线剧集《黑色月光》时的幕后花絮。她因拍摄该剧与同剧演员杨卓娜及杨茜尧结为好友并组成「姊妹私聊群组」，令人意想不到的是，前辈黄日华竟然主动要求加入这个全女班群组！原来黄翠如与黄日华私下关系非常密切，展现了深厚的跨辈份友谊。在互相爆料环节中，三人更加百无禁忌，黄翠如坦言刚入行时曾一度怀疑区永权的性取向；而区永权则反击大爆洪永城因为拥有「大众脸」和标志性的大鼻，曾多次在街头被途人误认为成龙、崔建邦及吴大维等男星，引发现场笑声连连。

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随着《一周星星》的爆笑访谈引发网民热烈讨论，洪永城与黄翠如再度合作的全新TVB综艺节目《走过历史大地》亦紧接首播，继续为观众带来惊喜。在《走过历史大地》中，洪永城大玩人工智能技术，利用AI输入指令将自己改造成爆肌猛男，黄翠如见状即笑指其AI肌肉身形激似男星罗子溢，却惨遭洪永城吐槽。

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