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模范律师团｜滕丽名再拍正剧两边奔波认「贱骨头」 自荐上红馆免费为古天乐伴舞 刘佩玥同前辈合作感觉似追星

影视圈
更新时间：22:15 2026-06-14 HKT
发布时间：22:15 2026-06-14 HKT

滕丽名主演的处境剧《爱•回家之开心速递》快将结束，相隔9年再接拍正剧，她表示兴奋大过紧张，她在剧中演罗嘉良太太，但未正式埋位，「我有少少犯贱，是贱骨头，喜欢忙碌，《爱回家》仲未拍完，所以近来要两边走，但忙碌是好事很开心，加上今次很多演员都未合作过，虽然曾与嘉良哥合作《难兄难弟》，但对手戏也不多。」她庆幸今次不是演律师，笑指对白多会呕泡，今次角色有很多面向有挑战性。

滕丽名同大小姐争CEO

问到《爱回家》几时拍完？她表示不知道，透露大结局的剧情由观众投票决定，笑谓她的部分应该都是与「大小姐」林淑敏争夺接龙集团CEO职位，新一辑处境剧《爱•回家之三代同糖》接捧播出，滕丽名表示仍未收到公司通知会演出，指演员是被动等安排，问到可会感到不舍？她说：「每个人都有新尝试，观众都想睇新野，可能下一次大家又会返来，但我都不舍得一班演员，剧集快结束才知原来很多观众都是睇《爱•回家》长大，9年对大家来讲是一个阶段，有历史性，相信观众都会挂住我们。」另外，讲到古天乐将于8月在红馆开骚，她扬言一定要扑飞支持，又自荐上台伴舞，笑言不收钱都要上台伴舞跳《今期流行》。

刘佩玥演寸寸贡律师

至于刘佩玥感恩能跟罗嘉良、滕丽名、杨茜尧合作，自爆早已向滕丽名表白是看她的剧集长大，「细个已经睇《陀枪师姐》、《美味天王》和《美味情缘》，现在见到阿滕仍然是心心眼，有追星心态，之前又能跟宣萱和欧阳震华合作，觉得很梦幻。」又指今次演一个很跩的律师，不苟言笑寸寸贡，钟澍佳也叫她要在镜头外笑完才埋位，她笑谓要做好表情管理，要由个心中寸出来。

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