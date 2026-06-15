古佩玲晒靓相嘴唇不对称引发外貌争议 「素素」去向掀讨论顺应民意搬离熊家丨爱回家

26岁的2019年港姐季军古佩玲，近年加入《爱回家之开心速递》中饰演「素素」一角，而为人熟知。近日她在社交平台，分享了身穿一袭粉红色露背薄纱长裙，手执粉色玫瑰的照片，画面唯美动人，仙气十足。不过有网民指她越来越靓，与昔日外貌有少许变化，现时连嘴唇亦丰润饱满，甚至下唇厚过上唇，质疑她经过医美，古佩玲晒靓相派福利，却无端遭受黑粉攻击，粉丝纷纷为她抱不平。

古佩玲唯美照被质疑非天然

古佩玲本人未有回应医美传闻，但她的一群忠实粉丝则火速为她护航，粉丝普遍认为古佩玲的样貌变化并非源于医美，而纯粹是拍摄技巧与后期制作所致，留言称「灯光问题」、「纯粹P多咗」、「化妆令到个嘴唇丰厚」、「化妆效果嚟」和「加重咗滤镜」。粉丝坚信古佩玲天生丽质，只是黑粉对古佩玲的样貌过于苛刻，并呼吁大家将注意力放回她的演艺事业上。

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古佩玲演出「素素」角色不讨好

事实上，除了样貌争议，古佩玲近年在《爱回家》中的角色「素素」，亦成为网民热议的话题，更直接影响其观众缘。自从编剧安排「素素」一角搬入熊家成为租客后，其戏份便显著增加，更被强行与剧中角色「风少」凑成一对，发展出「风素CP」。然而，这段感情线的铺陈似乎未能说服观众，许多网民批评两人之间的互动缺乏火花，化学作用欠奉，直言「睇得好尴尬」。角色的过度曝光，加上与风少感情线的「强推」，不仅未能让「素素」成功入屋，反而令不少长期支持《爱回家》的观众产生视觉疲劳，要求「素素」搬离熊家的声音此起彼落。

「素素」被安排搬离熊家

未知是否顺应民意，近期《爱回家》的剧情发展，正是为「素素」搬离熊家铺路。在最新剧情中，熊家因天台漏水问题需要大肆维修，「素素」顺势提议搬走，解决了观众一直以来希望她搬离熊家的诉求。更有趣的是，剧情巧妙地安排「素素」与庄思明饰演的「阿Win」成为同居室友。这一安排可谓一举两得，既回应了观众的呼声，让「素素」淡出熊家主线，同时又为她与「风少」的感情发展创造了新契机，脱离熊家的背景后，两人终于可以拥有属于自己的二人世界。

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