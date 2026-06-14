「五索」钟睿心力挺唐氏症病人 助患者融入社会 曾独力照顾ADHD爱儿 深知当中辛酸｜名人杂志

「五索」（本名钟睿心）是香港百亿富商、大生银行主席马清铿的伴侣，其高调及敢作敢为性格令她在网络上爆红。曾是单亲妈妈、儿子患有「注意力不足过动症」（ADHD）的五索最近与慈善机构合作，感同身受的她以自身影响力帮助有需要的家庭，希望令大众打破对他们的偏见，让他们融入社会。撰文：霍淇 摄影：朱伟彦

「五索」钟睿心曾独力照顾患有「注意力不足过动症」的儿子，现在有能力就希望能帮助同路人。

五索最近最与慈善机构rén合作，帮助有需要家庭，当中包括单身妈妈、唐氏综合症以及SEN（特殊教育需要）患者。促成今次合作，主要是因rén创办人Jo认为五索的短片很适合妈妈观看，也觉得五索很真诚。而五索则言当初Jo接触自己的时候，感到愕然的同时也觉得感动，但决定合作前，还是会为自身身份去考量，「如果答应合作，我一定要帮到这个机构，我想了很久，我可以撇除其他，以一个妈妈的身份去做。我做过单亲妈妈，我其中一个小朋友有ADHD，我都struggle了很久，究竟是否应该在大众面前讲自己小朋友的问题，因为他可能会在学校会遇到有欺凌情况。」

怕累孩子被欺凌

不过在她认识rén之后，发现有其他妈妈遇到更大难题也够胆承认，令自己也为她们感到骄傲，「我自己喊了很多次，因为我的小朋友在学校或社交生活上遇到很多行为上的问题，我知道我讲出来，所有人一定会闹我抵死，我这个人有问题，所以报应在小朋友身上，我有一刻会被这些人影响。但后来我想，我的小朋友天生就有这个问题，为甚么自己要负面化这件事？如果我够胆承认自己的小朋友真的有不舒服或是有困难，会帮助到很多面对同样情况的妈妈，这样对她们来说可能会觉得在心灵上得到支持，我觉得这样很重要。」

慈善机构rén创办人Jo（左）深感五索为人够真诚，而且觉得她的短片适合有特殊需要病童的妈妈们观看。

五索在香港土生土长，所以她好希望能做善事回馈给予她一切的地方。

唐氏症患者常被误解

对于现时唐氏综合症患者要面对社会上的问题，Jo坦言从样貌开始，有很多人看到他们的样子都不想跟他们有太多的接触，其次就是他们的社交圈子，他们的父母大多数很保护小朋友，由于有很多忧虑，令他们的机会也会变少，「又不够胆，想法也消极，加上没信心，所以每日做的事情就会很重复，以及在一个很小的世界中。」五索也坦言外界对唐氏综合症患者有很多误解，自己曾接触患者，发现他们无论在记性、知识或说话方面，可能是比正常人更醒目，只是他们有些执着点会跟平常人不同，而他们只是小众，并不代表能力有问题，「他们能将地铁所有沿线背熟，无论前后他也可以讲得出是甚么站，我自己就讲不出，当我不知道怎样去拍摄时，他们亦会有建议，其实只是大众对他们接触不多，我认为任何人也值得被谅解，只因他们的样子被这样对待，我觉得很可惜。Jo讲得对的是家长会担心他们被歧视而不让他们出来工作、学习和接触更多人，若他们真的能接触更多人，发现他们也有很多能力可被发掘，为何不能够让他们得到更开心和更好的人生？」

五索大赞唐氏综合症患者Betty好sweet，指对方每句说话都很真诚。

五索坦言从Betty身上找回初心，让她顿觉帮助别人之同时，自己也能得益。

五索直指有些人会因唐氏综合症患者的外貌而不愿意跟他们接触，但她认为他们跟常人没太大分别。

妈妈支持患者最重要

Jo认为有时香港人未必不想伸出援手，只是因为生活节奏太快，根本没有时间或耐性去认识他们，为了让他们能融入社会，五索亦身体力行，安排唐氏综合患者在自己的公司工作。

至于单亲妈妈方面，Jo指机构中有些个案是单亲妈妈还要照顾有唐氏综合症的仔女，「跟她们倾完后会觉得她们好辛苦，她们经历了很多，但也照顾得小朋友好好，只是她们机会不够。」五索亦感认同，更坦言当年是单亲妈妈时要带着小朋友，又没有钱，曾有一刻想过了结生命，就是因为经历过这些事情，让她更想去帮助rén，而她亦想借着今次的合作，告诉所有患者的妈妈，要承认自己的小朋友有困难，因为一直隐瞒，其实小朋友是会知道的，这样会令小朋友内心痛苦和变得没自信，「我觉得最紧要是妈咪能企稳阵脚去支持小朋友，没有任何事比他在这个状况下成长更重要。」除了捐款外，她们也认为若能在街上遇到患者，可以跟他们交谈，因为精神支持比金钱更重要，也希望大家可给予他们工作机会与社会融合。

五索坦言当年是单亲妈妈时没钱，又没人帮忙照顾小朋友时，曾想过了结生命，幸好她最终放弃这念头。

五索认为身为妈妈须先企稳阵脚，然后才能帮助孩子面对困难，找到自信。

不丹之旅 有所顿悟

一向被人感觉离地的五索刚过了36岁生日，早前她与马生去旅行庆祝，她指过往会选去欧洲旅行，但今次就选择被誉为最快乐的国家──不丹旅行，因为想找回生活中的平衡点，「我36岁了，很快到40、60岁，想找个地方再想想余下的人生要点过，因为这一年经历像过山车般，被很多香港人去指责去骂，或受到好多人拥戴及注意。但过了这段时间后，我还想要做一个怎样的五索？所以就选择了去不丹这个地方，去找寻人生的意义。」而她也在这次旅程中亦找到答案，就是想回馈社会，因为自己在香港长大，很喜欢这个地方，很想用自己的能力去影响更多人。

五索为庆祝36岁生日，与马生结伴游不丹，主要是希望找回生活中的平衡点。

不丹果然是世上最快乐的国家，这次不丹之旅令五索找回人生真正意义。