梁雍婷回应掌掴宝珮如风波 还原「打人」真相：沟通上有问题，唔知佢脸上做过手术

金像奖最佳女配角梁雍婷今日（14日）联同白只、徐伟栋及导演麦天枢等人，到钻石山出席新片《一个部门的诞生》优先场谢票，现场吸引影迷全院满座。梁雍婷在现场回应了前辈宝珮如接受王俊棠访问，自爆拍《蓝天白云》时，被掌掴至面部微丝血管爆裂一事。事后有网民翻出「打人者」是梁雍婷，而宝珮如事后亦澄清是她提出真打，还梁雍婷清白。梁雍婷受访时感谢宝珮如代为澄清，并还原2014年在片场的情况，坦言当时身为新人发生这情况很惊，已即时向宝珮如道歉：「因为这种戏都会有动作指导，导演也很想天光前拍完，拍了好多次都似借位打，于是宝珮如提出真打，我们沟通上有问题，不知道她脸做过手术，当时见到都唔识处理，和导演说她受伤了，都是我的宝贵经验。」

梁雍婷未受网民批评影响

被问到在宝珮如分享到澄清期间可有遭到网民批评和攻击，梁雍婷淡定表示没事，亦完全理解，认为要以宝珮如为先，大家紧张都是出自担心宝珮如，自己没受影响，也知道对方很爱锡她。至于事件有否留下阴影？梁雍婷坦言没有，但这是一个很好的反省，之后她为此上了很多演技班，当中包括动作表演，现在笑言自己演戏很用力，但动作戏会留力。

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梁雍婷为《一个部门的诞生》剪短发

谈回今日宣传的新片《一个部门的诞生》，梁雍婷透露自己特别为电影剪了短发饰演霸气女警，并笑言：「戏内粗口横飞全是剧本安排，靠演技补足气场」。对于今日优先场反应，她表示现场很有气氛，很难得大家拍毕后可以再度聚首；不过她亦坦言，由于正式上映时除了要面对劲敌外还有世界杯，因此要靠观众反应广传，更希望争取更多机会谢票，令观众和院线都觉得抵睇以保持排片。

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梁雍婷和黄智雯合作舞台剧《奥塞罗》

与此同时，电影虽未正式上映，导演麦天枢与男主角白只也都表示，希望看过优先场的大家能广传观后感，叹对手劲若没口碑将有cut场压力。最后谈到参演舞台剧《奥塞罗》，梁雍婷指很开心和黄智雯合作，这是一部高难度的剧本，特别感谢朱柏康介绍她与导演认识，要一人分演三角是很好的磨练；被问到是否上戏瘾，她则笑言较习惯电影的节奏，两个月密集闭关比较不习惯，现在演出完成，会把握赚钱的机会。