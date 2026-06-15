赌王四房儿子何猷君老婆奚梦瑶朝圣EXO 排队逼安检被赞贴地亲民 保镳免费睇骚封绝世笋工

赌王何鸿燊四房儿子何猷君老婆奚梦瑶，在6月初才刚刚在法国，举办了一场备受瞩目的「世纪婚礼」，之后她已急不及待飞返香港，皆因前晚（13日）是韩国天团EXO巡回演唱会香港站的首场演出，而奚梦瑶在保镳的陪同下到达现场睇骚，虽然她戴著口罩，打扮朴素低调，仍然被网民野生捕获不停拍照。

奚梦瑶完成世纪婚礼赶返港追星

奚梦瑶当晚身穿一件简约的白色针织上衣，搭配一条黑色百褶短裙，并穿上中筒袜与银色运动鞋，长发上戴上了蓝色蝴蝶结发夹，充满青春气息的「校服风」造型，更令人意外的是，这位刚经历完世纪婚礼的豪门媳妇，此次睇骚的方式极其贴地。根据现场影片所见，她并非如外界想像般，走VIP通道、坐进豪华包厢，而是在保镳的陪同下，手持实体门票，与万千普通粉丝一样，排队通过安检通道入场。

相关阅读：何猷君奚梦瑶6.1法国补办世纪婚礼 极致奢华回礼曝光 暗藏「超甜机密」尽显豪门气派

网民羡慕奚梦瑶保镖可免费睇骚

奚梦瑶在安检过程中，全程低著头，口罩遮面，十分低调，还与场馆工作人员短暂交流，似乎在询问入场细节，举止与任何一位做了充足功课的粉丝无异，这一举动获网民大赞她生活贴地，而且不少网民还非常羡慕她的随行保镳，可以免费入场睇EXO演唱会，纷纷留言表示羡慕。

奚梦瑶早于9年前入坑EXO

事实上，奚梦瑶的粉丝身分早有迹可寻，在2017年仍在当超模的她，曾在微博上公开「入坑宣言」，并连发两条动态表示自己「已深深中毒，谁都不要救我」、「自从入了坑，人生都亮了」，字里行间满是追星的喜悦，网民更发现她的IG，早已关注了EXO所有成员。近年随著她嫁入豪门、升格人母，更在6月初刚完成了世纪婚礼，生活重心不断转移，网民以为她早已「脱坑」，然而今次从法国返港即去追星，证明她的热情一直未有减退。

相关阅读：赌王四房媳妇奚梦瑶「暖宫」疑追第三胎？上环食泰菜被赞接地气 又白又美出类拔萃