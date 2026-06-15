88岁余慕莲住老人院近照曝光 安德尊豪气包起所有费用 曾重病复发叹「唔掂」求梦中离世

88岁的资深演员「余毛」余慕莲，近年先后因患上耳石症、血液炎及肺纤维化等病症，身体状态转差，其健康状况一直备受外界关注。早前因照顾她多年的印佣姐姐要回乡嫁女，向来独居的余慕莲顿失依靠，幸得「大王」安德尊仗义帮忙打点并豪气包起所有费用，让她暂住老人院一个月。资深传媒人黄庭桄（Billy）日前到老人院探望余慕莲，透露她的近况，并分享余慕莲的近照。

余慕莲受病魔折磨望梦中离世

余慕莲近年的身体状况令人担忧，她曾在2024年底到医院覆诊时感染肺炎，病情反复，她更悲观地向好友吐露心声：「我觉得自己都未必过到今年（2024年）。」尽管饱受病魔折磨，出入亦需要支撑拐杖或以轮椅代步，但余慕莲在好友面前依然保持笑容。黄庭桄日前亲自到老人院探望，发现她暂住的单人房简洁舒适，平日她会在大堂看电视，或与院友打「一蚊一铺」的卫生麻雀消磨时间。此外，圈中好友黄夏蕙和邵音音亦非常有心，特地相约前往老人院探望。三位资深女星一聚首，即时引来大批院友及家属争相围观合照，场面热闹，也为余慕莲平静的院舍生活带来了满满的欢乐与温暖。

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余慕莲重病复发月花万元买药

其实余慕莲近年经历了多次生死关头，早前重病复发时，服食标靶药成效不大，唯有转为每月花费过万元服食特效药。她曾透露复诊时一度因严重呕吐被医生禁止出院：「呕到咩咁……咁我就知我唔掂喇！」面对逐渐衰退的身体，余慕莲早已做足心理准备，对生死表现得十分豁达：「以为死紧，点知死唔去，又畀我玩多几年，瞓醒咪赚一日啰！每个人都要死，我而家希望死得舒服啲，唔好瞓到屁股又烂、身又烂，睡醒已经唔喺度。」余慕莲坦言不求风光大葬，只希望观众能一直记得她。

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余慕莲捐物业无私奉献社会

终身未婚、无儿无女的余慕莲，一生都将爱心无私奉献给社会。她最为人称道的善举，是当年将退休金悉数捐出，在内地贵州兴建「余慕莲希望小学」。而2024年8月，余慕莲更在好友米雪及安德尊的协助下，正式完成了捐赠财产的心愿，决定在百年归老后，将自己居住的旺角物业捐赠予东华三院，将卖楼的钱全数用作慈善，爱心令不少网民赞赏，同时亦希望余慕莲一直健健康康。