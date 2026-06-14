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张致恒5岁仔未识说话、要咬奶嘴返学 泪诉照顾自闭儿辛酸：好惊自己死后佢点算？

影视圈
更新时间：20:30 2026-06-14 HKT
发布时间：20:30 2026-06-14 HKT

41岁的张致恒（Steven），近年因个人形象及财务问题，一度成为网民口中的「负评王」。然而为了家庭，他转行成为一名搬运工人，自力更生，逐渐获得网民支持。近日他接受访问，透露现时仍未还清债务，但由于一家开支甚大，希望债主高抬贵手，让他可以慢慢还。对比起财务问题，他最担心的是患有自闭症及过度活跃症的二仔，他坦言二仔现已将近5岁，却仍无法开口说话，情绪一来便难以控制，需要依赖奶嘴才能获得片刻安宁，这让他承受著外人难以想像的压力。

张致恒带自闭仔搭巴士受尽歧视

张致恒在访问中透露，二仔的情绪极难捉摸，只要没有咬著奶嘴，便会「发烂渣」，甚至出现掟东西或攻击他人的行为。张致恒带著二仔出门，不仅要时刻保持警惕，更要面对旁人投来的奇异眼光。他分享了一次痛苦的经历：「今朝早我带佢返学，佢咬住个奶嘴，有个婆婆同伯伯上巴士，佢望住『Jip』一声，都唔知点样做人阿爸嘅，咁大个仲畀奶嘴佢食。」这句不理解的批评，让他内心非常愤怒，却又无可奈何，他坦言别人的眼光最是难受。

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张致恒孭儿子企住瞓压力爆煲

张致恒指二仔自幼肠胃极差，夜夜哭闹不休，必须要他以站立的姿势，背著才能入睡。他形容自己当时是「企喺度瞓」，有时累极了也只能坐在沙发上，让儿子趴在胸口睡觉。由于儿子无法正常排便，他还要彻夜为其按摩腹部，直到顺利排便为止。如今随著儿子年纪渐长，力气也越来越大，妻子雯雯及家中的工人，在体力上已渐感难以应付，这一切都让张致恒感到心力交瘁，也加深了他对未来的忧虑。

张致恒愿照顾儿子一世怕自己先死

张致恒直言好担心二仔：「我点样先可以负返做父亲呢个责任去照顾佢呢，因为照顾佢唔系话OK啦，等佢大个咗我可以唔照顾，而系到我死之前我都一定要将我嘅责任摆晒喺佢身上。」，他语带沉重地说：「我好惊自己死咗之后，佢系照顾唔到自己，又或者啲阿哥、细佬照顾唔到佢咁点样呢？」张致恒道出了自己内心的担忧无助，获得不少网民支持，还提议他送二仔去特殊学校，减轻父母的照顾压力。

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