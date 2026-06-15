80岁秦沛回港搭的士劲精灵  跟司机妙问妙答转数超快  身体一部份变化大网民吁注意健康

现年80岁的资深演员秦沛（Paul哥），曾凭借精湛演技两度夺得香港电影金像奖最佳男配角。近年长居加拿大温哥华的他已大幅减产，鲜有公开露面。但近日家有喜事，秦沛的儿子姜文杰（Benji）早前喜获麟儿，让他首次荣升爷爷。为了亲睹孙子的可爱模样，秦沛近日特意回港，享受天伦之乐。

秦沛回港睇孙开心到极

秦沛早前抱著刚出世的孙子时，被拍到笑得「见牙唔见眼」，初尝爷爷滋味的喜悦之情溢于言表。回港后，心情大好的秦沛亦被市民野生捕获。近日，一位本地的士司机在社交平台分享，表示自己有幸接载到这位影坛前辈。

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秦沛转数极快风趣幽默

该司机兴奋地写道：「上车倾左全程，落车收钱先发现系总华探长！」原来，这位司机在整个车程中都未认出大名鼎鼎的秦沛，但两人却相谈甚欢，气氛融洽，足见秦沛亲切随和、毫无架子。直到到达目的地付款时，司机才惊觉乘客竟是经典港产片《雷洛传》中的「总华探长」颜同。司机更透露，当他道出秦沛的经典角色时，秦沛竟幽默地回应：「系咪打算贿赂我？」这句玩笑尽显他头脑清晰、转数极快，风趣一面表露无遗。

秦沛比以往明显消瘦

该司机随后附上与秦沛在机场的合照，让秦沛的最新状态曝光。从照片中可见，秦沛当日头戴帽子，身穿蓝色风褛，虽面色略显苍白，看起来稍有倦意，但整体精神尚算不俗，以80岁高龄来说保养得宜。不过，有眼利的网民发现，照片中秦沛的双腿极为纤幼，与以往相比明显消瘦不少，纷纷留言希望他要好好注意身体健康。

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