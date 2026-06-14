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李小龙胞姊李秋源离世享年88岁 2年前曾与成家班成员相聚曝光状态 李香凝晒珍贵照哀悼

影视圈
更新时间：18:07 2026-06-14 HKT
发布时间：18:07 2026-06-14 HKT

一代武打巨星李小龙的胞姊李秋源，于6月8日在美国三藩市家中安详离世，享年88岁。「李小龙会」今日（14日）代表李家幼子李振辉对外公布这项沉痛噩耗，透露家属目前正强忍丧痛处理后事，恳请外界给予平静空间，丧礼细节将于适当时候公布。

李小龙女儿李香凝悼念李秋源

面对姑妈的离世，李小龙女儿李香凝亦在Instagram上发文悼念。她特别上传了父亲李小龙与姑妈年轻时的珍贵旧照，并写下「Rest in Peace」字句，送别这位一生爱护父亲的大家姐。李家共有五兄弟姊妹（长女李秋源、次女李秋凤、长子李忠琛、次子李振藩即李小龙及三子李振辉），手足之间感情向来极为深厚。李小龙五兄弟姊妹之中，目前已经有四人离世，只剩下家中排行最细的李振辉 (Robert)还健在。

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李秋源2024年曾被公开照片

李秋源近年已回到美国生活养老，生活非常低调。2024年，内地女星刘雨欣曾于小红书分享在美国巧遇李秋源的合照，当时86岁的李秋源身穿紫红色底衫及黑色风褛、头戴Cap帽，面色红润且苹果肌饱满，精神状态极佳，完全看不出年过八旬。照片中她优雅从容地指著刘雨欣手上的李小龙海报，并与对方分享了许多关于弟弟的不同视角与鲜活故事。刘雨欣在发文致敬时，更大赞李小龙将中国功夫带进荷里活，感叹巨星陨落太早，而李秋源的亲切分享则让大家再次感受到传奇的温度。另外，同年12月成家班的陈威廉在小红书分享影片，分享与李秋源一同吃晚餐，当时李秋源面色红润、精神气息亦相当不错。

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森森前夫为李小龙胞弟李振辉：

李秋源致力传播弟弟李小龙精神

身为大家姐的李秋源，生前一直致力传播弟弟的影响力。她曾于2013年专程回港出席《传奇40年—李小龙》纪念活动，大方分享弟弟鲜为人知的秘辛。她忆述李小龙儿时顽皮固执，纵使父亲不赞成他学武，但他仍展现出惊人武术天赋；她更笑言童年跟妈妈回顺德时，几姐弟因怕鬼而挤在一张床上横著睡。这些生动的回忆，让大众看见这位武打传奇私下柔情与可爱的一面。

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李秋源多次参与李小龙纪念活动

多年来，李秋源多次参与相关纪念活动，并强调李小龙精神已成香港重要的文化符号。她曾借出珍藏多年的李小龙遗物作展览，当中一件红黄绿色针织衫背后更藏著「催泪洋葱」：当年李秋源初抵美国因不适应天气而感到严寒，弟弟李小龙特意送上这件毛衣为她御寒。这份被李秋源珍藏大半生的温暖礼物，印证了两人密不可分的姊弟情谊，如今也将伴随她的离去，永远留在影迷的心中。

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