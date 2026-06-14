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内地男星金泽骤逝 生前对话截图流出疑揭遭同性潜规则  传要陪Gay被拉上床？

影视圈
更新时间：18:30 2026-06-14 HKT
发布时间：18:30 2026-06-14 HKT

曾以《从结婚开始恋爱》、《乔安你好》等剧成名的内地男星金泽（原名张家玮），获证实已于本月4号在杭州私宅与世长辞，终年33岁。尽管经理人公司火速发声明定调为因病离世，并恳求大众停止臆测，但事件却在男方旧爱曝光私密通讯后迎来大反转，揭开了业界光鲜亮丽背后令人咋舌的辛酸与黑暗。

金泽曾被传因过劳离世

起初，这桩悲剧在横店影视城传开时，不少同行皆感惋惜。金泽所属的经理人公司「盛世光年」随后出面厘清，指他是在家中因病离世，并非网传的片场意外，公司正协助家属处理后事。回顾其演艺生涯，他从北京服装学院毕业后由模特儿转战戏剧圈，近年更积极投身微短剧热潮。然而，在影视寒冬的2026年，他依然接下多达4档戏约，庞大的工作量令外界不禁联想其死因是否与长期透支体力、甚至引发急性心血管疾病相关。

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金泽疑预告自己「立即猝死」

正当大众以为事件将告一段落，《日挂中天》的幕后投资方、同时也是金泽前任女友的李子锋，却在6月13日爆料。她透过社交平台释出声称是两人过往的聊天截图，字里行间满是男方对残酷现实的无奈。在工时方面，金泽频频抱怨「凌晨才收工」、「清晨六点又得开工」，长期处于极度睡眠剥夺的状态，更曾语带自嘲地感叹自己「立即猝死」，足见身心早已到达崩溃边缘。

金泽疑受到同性潜规则

对话截图中还牵扯出疑似娱乐圈的「潜规则」，金泽疑在讯息里透露自己屡次沦为陪企业大老板交际的棋子，充满无力感地叹息：「在社会上讨生活，有些事根本躲不掉」。他甚至毫不避讳地向女方提及涉及同性的骚扰遭遇，描述了极度不堪的冲突画面：不但被强押屈膝、遭对方啃咬拉扯，甚至还面临被「硬拖上床」的险境。

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