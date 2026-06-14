模范律师团｜张曦雯自爆做「最不受欢迎人物」 陈炜解构「高成彬」成魔关键 开心跟杨茜尧首合作斗背对白

张曦雯和陈炜在剧中在不同律师楼工作，关系有时对立，有时会合作，张曦雯表示与杨茜尧和刘佩玥都是罗嘉良的徒弟，会勾心斗角争上位，自爆是最不受欢迎人物，问到与罗嘉良合作会否感压力？她表示与他仍未对戏，但前一晚食饭已感受到他的风趣幽默，「我一见到他就叫他做师父，他见我生得高就话『妳系高，但我都唔矮』，很风趣。」见她好似瘦了不少，她表示没有，有努力食东西，尤其内地叫外卖很方便，相信拍完会长胖。

陈炜透露交代更多母子情

《模范律师团》是《正义女神》衍生剧，故事发生在《正》剧的8年前，除陈炜有得留低外，其他都是新面孔新故事，陈炜透露今次会交代更多母子情，解构剧中儿子「高成彬」为何会变成一个杀人狂魔，并谓今次佘诗曼不会参演，「高成彬」的爸爸也不会出现，至于她的角色也不会像《正》剧一样不择手段，但会由好变坏有变化，并谓与罗嘉良是师兄妹，到最后会揭穿他的另一面，她亦很开心与杨茜尧合作，笑指大家是同年代的演员，以前在不同电视台难合作，虽然曾一起演出《法网狙击》，但没有同场戏，今次是第一次正式合作很期待，又说有很多对白要记，要努力背书，输人不输阵。