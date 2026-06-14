黄静蓝升呢马主夫人 孭名牌手袋风光拉头马 与旧爱李日朗分手极速嫁人生B

落选港姐黄静蓝，自前年与拍拖5年的李日朗分手后，短短3个月内，她便火速认爱饮食集团老板刘永燊（Wilson），恋情发展一日千里。两人拍拖仅约一年便决定闪婚，并成功「造人」，爱女Sienna去年8月出世，一家三口生活美满。黄静蓝婚后，生活品质大为提升，经常在社交平台分享外游照及名车，尽显豪门少奶奶的富贵气派。日前，黄静蓝老公名下爱驹「鸿图新星」，在赛事中旗开得胜，黄静蓝亦盛装现身马场，以马主夫人身分陪伴老公拉头马，过著上流社会的富贵生活。

黄静蓝孖老公拉头马

从黄静蓝在社交平台分享的照片可见，当日她身穿高贵的深色连身裙，手提名牌手袋，与穿上蓝色西装外套的老公，亲密地站在凯旋门内，手持香槟庆祝爱驹「鸿图新星」勇夺冠军。镜头前的黄静蓝容光焕发，依偎在丈夫身旁，展现兴奋笑容，而且自从她嫁入豪门后，她不时陪伴老公出入马场，享受当马主夫人的优越感。

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黄静蓝透露准备再追B

黄静蓝曾接受访问，否认自己嫁入豪门，老公的家庭只是「比较富裕」，未到「豪门」那么夸张，并强调自己经济与工作独立，从不打算依靠夫家，但她又透露正准备再追B。事实上，黄静蓝老公刘永燊，毕业于英国伦敦国王学院法律系，早年已成立印刷公司，其后陆续开办三间公司，现已坐拥属于自己的饮食王国，身家丰厚，黄静蓝的人生下半场，无疑走上了一条截然不同的康庄大道。

黄静蓝与李日朗结束5年情另觅新欢

回顾黄静蓝的感情路，她与前度李日朗的一段情最为人熟知。两人曾是圈中公认的一对，不时高调放闪，长达5年的感情一度让外界以为会开花结果。岂料，前年两人突然宣告分手，更令人讶异的是，在分手短短三个月后，黄静蓝便无缝接轨，投向新欢刘永燊的怀抱，随即闪婚生女，在当时引起不少讨论。

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