吴业坤同细路踢波吓亲：即刻唔想生 自资工作室烧6位数积蓄

吴业坤（14日）出席于黄埔举行足球活动，期间坤哥与机械人、小朋踢波。坤哥指同精力旺盛小朋友踢完波后，「即刻唔想生仔，惊自己搞唔掂！」玩就开心，但要凑就好惊，形容不知道自己性格是否适合做爸爸，认为需要磨练。坤哥先享受二人世界，又指即使养宠物也体会到辛酸，「有小朋友后真唔知会点！」

吴业坤、胡鸿钧赴美加登台帮补

坤哥同TMG完约后，自资经营工作室，他指正筹备新歌，出现许多挑战。坤哥承认好怕计数：「原来银行啲数字可以消失得咁快，旧公司之前可以无限量咁出歌系好犀利，而家自己做真系就住就住。」笑指以前经常「拍膊头」，现阶段是该付出就要付出。问到至今烧了多少钱？他坦言烧了6位数积蓄，幸有其他工作收入，「自己悭啲，之前打算换车，之后就放弃呢个念头，实际啲比较好。」坤哥续指，正学习睇数，笑言工作室老板是老婆，负责收钱，「我就系唯一员工！」惟现时公司赤字。坤哥稍后同胡鸿钧去美加登台，他指老婆也会一起去，工作之后留在当地旅游，返香港就准备拍摄新剧《枱底人生》。