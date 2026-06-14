模范律师团｜杨茜尧清爽短发被指撞样袁洁莹 食龙眼上火突然失声 相隔20年与罗嘉良再合作演复杂师徒

罗嘉良、杨茜尧、张曦雯、滕丽名、陈炜、刘佩玥和何广沛今日（14日）到深圳出席剧集《模范律师团》开镜仪式，总监制钟澍佳在仪式上透露2年前在TVB台庆颁奖礼上向罗嘉良邀请合作，对方听他讲完故事即答应，今日终于开拍很开心，又说要请滕丽名很难，因为她在《爱．回家之开心速递》中很重要，很难度时间，现在有期就要抢她正剧的头啖汤，找她来重磅客串。剪了一头短发的杨茜尧声沙沙现身，她笑指现在从背后看似男人，听声音都似男人，何广沛很开心能与罗嘉良合作，指等了这机会很多年，「几年前嘉良哥拍《与谍同谋》的时候，已经逐个问幕后工作人员，问可不可以帮我整个同场戏，但都不成功，又试过入厂想偷师，但每次都见不到他，很可惜，今次很多谢佳导，我恨咗好耐，终于愿望达成。」陈炜的粉丝更送上饮品给剧组，为陈炜应援很有心。

杨茜尧被罗嘉良改变整个人生

罗嘉良和杨茜尧受访时透露在剧中是师徒关系，称每个角色都有很大挑战性，罗嘉良赞杨茜尧的角色很复杂很难演，赞她一定掂，指9年前本来有机会在《与谍同谋》中合作，但杨茜尧因合约问题最终不成事，很期待这次的合作，杨茜尧指在20多年前曾在《流金岁月》和《卫斯理》中与罗嘉良合作，「我们在《卫斯理》做表兄妹，他经常同我训话，发表谬论，今次就做师徒，但这次好多法庭戏好多对白，想叫嘉良哥帮我讲啲。（最后师徒决裂？）妳想套我剧情？我只能讲师父改变了我整个人生。」罗嘉良笑谓剧情有很多反转再反转的地方，又很开心与滕丽名继《难兄难弟》后、相隔至少30年再合作，今次与滕丽名演夫妻，笑指今次女演员很多，张曦雯和刘佩玥都是他徒弟，讲到他好有艳福？他笑言剧中与几位女演员都有很复杂的关系，换转是现实就很大镬。

罗嘉良望钟景辉和陈敏儿一路好走

杨茜尧声沙沙，她表示没有生病，可能前几日食了龙眼上火，突然失声，已食了消炎药和开声药，幸好暂时法庭戏比较少，又说剪头发是自己主动去做，指钟澍佳反而想她长头发，但她觉得个个女演员都是长头发，故主动剪头发带出分别，讲到她短发样子撞样袁洁莹，她笑指一样是靓女，问到老公罗子溢会否觉得新造型很惊喜？她反指儿子见到很惊奇地说「咦，妳剪到咁嘅」，「我个仔很圆滑，我问他以前好睇定现在好睇，他话以前靓，现在都靓，老公套剧都差不多拍完，我开工时到他照顾孩子，他都话会来探班，想见见嘉良哥，应该都会带埋小朋友来。（陪不到仔女会不会感到愧疚？）我依家系来赚钱，但都有少少，会抽时间陪他们。」罗嘉良则透露13岁女儿在英国读书，已经可以自己坐飞机很独立。另外，罗嘉良与近日相继离世的钟景辉和陈敏儿都合作过，他指钟景辉是令人尊敬的前辈，在演艺界有很大贡献，望他们一路走好。