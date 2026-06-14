周吉佩曾被妻子嫌弃又肥又核突 罗启豪有父亲赞「做得好」松一口气

周吉佩、罗启豪、张光宇、梁炜谦出席在尖沙咀举行的新城「原来生活好快乐《Super Happy Super Daddy》」父亲节活动，现场献唱同歌迷预祝父亲节。吉吉、启豪表示已第3年参与活动，吉吉笑言同大家过父亲节就好似多了一班仔女，「到活动才得到尊重，仔女比较少和我庆祝，有送礼物给我，今年收到手工杯垫与心意卡。」自嘲在家中地位是最底层，「今日都有两场父亲节活动，所以今日会夜回家！」续说︰「我都明白子女要搏杀，每年这时期都在准备考试，我都不想烦他们，他们以成绩回报便可以了！」

周吉佩视红馆为目标

至于启豪约定爸爸下周过父亲节，笑说忙完红馆演唱会趁机放纵，「因为之前为了演唱会而减肥、健身，又要戒口。」谈到红馆演出，启豪形容似一场梦，「离开舞台做回普通市民！」问爸爸可有评价？他说：「爸爸有拍拍我说，『做得好好』，我以前不擅长面对人，现在能够站上大舞台面对大家。」吉吉明言都想开红馆骚，对红馆有情意结，「我想做到一首大家都识的歌，再大合唱！红馆这舞台太大了，是我的目标。（与「良辰吉日」的张与辰联手攻红馆？）未有计划，有老板想都可以投资我们呀！」

罗启豪介意分享情史

谈到吉吉在《夫妻肺片》自爆与前度关系，他笑言甚么都同太太讲，「每日倾偈闲话家常。」故前度也是与太太的话题之一，「初恋陪我度过人生低谷，当时爸爸离开，前度帮我处理了所有事。」吉吉在节目中透露用盒收藏旧照，问节目后仍健在吗？他笑言不知道，他也有帮太太整理前度照片，「整理时我也说，你前度咁样㗎！她竟然说︰『你好不到哪里！』的确我以前都不打扮，又肥又核突！」问启豪可有受邀在节目分享情史？他断言拒绝，「我较内向，旧情藏心底。」