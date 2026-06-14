容祖儿公布明年1月启德开骚 见男歌迷除衫跳《桃色冒险》掩面大笑

「616」是乐坛天后容祖儿的生日，一连串庆祝活动早已热闹展开。前日她的二手衫义卖筹款反应热烈，昨日（6月13日）祖儿更现身海洋公园，与数百名歌迷会成员举行一年一度的生日聚会。现场笑声、尖叫声此起彼落，既温馨感动又疯狂搞笑！昨日大清早，祖儿没有忙著打扮靓靓，而是先带同一班来自「香港寻求庇护者及难民协会」的小朋友到海洋公园玩。海洋公园特别为他们安排企鹅参观专场，小朋友不但可以近距离观察企鹅，更难得亲手喂饲，个个笑到见牙唔见眼。

容祖儿有童真

祖儿全程化身「孩子王」，拖著小手又讲解又影相，场面温馨。祖儿更邀请这班小朋友一齐参加下午的歌迷会活动，让他们上台玩游戏、听她唱歌，真正共享欢乐。祖儿表示，『其实生日年年都系咁上下，好多锡我的人同我庆祝，人愈大开始觉得「独乐乐不如众乐乐」，自己咁幸福，应该将幸福分多啲比其他人，今年拣系海洋公园，即刻就谂到咁不如带啲平日负担不起，或者没机会去这些乐园玩的小朋友一齐去玩下啰！」

容祖儿生做保育大使

生日聚会正式开始时，海洋公园送上惊喜大礼——即场委任容祖儿为「保育大使」。海洋公园公司行政总裁黄嗣辉先生亲自代表海洋公园及香港海洋公园保育基金，致送纪念品予祖儿，并期待来年携手合作，推动本地及亚洲区内野生动物的保育工作。祖儿接过委任状后说：「好开心可以成为今年嘅保育大使！自己本身都好喜欢动物，头先同小朋友去完企鹅馆之后都好开心。好希望可以为动物出一分力，同大家、尤其系小朋友、下一代宣扬保护动物同环境嘅重要性。」全场歌迷随即报以热烈掌声，支持偶像兼做善事。

容祖儿见猛男剥衫吓一跳

谈到生日会高潮，出现于歌迷才艺表演比赛环节。多位歌迷轮流上台施展浑身解数，最终由一位男歌迷凭自编自跳的《桃色冒险》夺得冠军。他舞步精准、台风十足，赢尽全场掌声。搞笑的是，大会司仪指，他拿冠军的话，最好除衫跳多次，全场即时起哄尖叫！这位男歌迷亦大方表示可以，说到做到，即场除衫大跳辣身舞。祖儿起初吓了一跳，随即忍不住掩面大笑，更搞鬼地扮出「秀色可餐」的夸张表情，令全场笑到肚痛。连坐在评判席的彭秀慧也忍不住冲上前「测试肌肉」，场面疯狂又欢乐，完全炸爆海洋公园会场。

容祖儿唱金曲

除了玩游戏，祖儿当然要满足歌迷的耳朵。她现场唱出《Lucky Star》、《美丽在望》、《天之娇女》、《零时零分》及《不好意思我爱你》等多首金曲，首首都引来全场大合唱。有趣的是，有位歌迷竟然听著轻快的《美丽在望》时默默流泪，祖儿在台上看到，忍唔住问：「你做咩事喊呀？我唱紧快歌㖞！」该歌迷激动地说：「感动呀！」祖儿即时笑弯了腰，然后温柔地说：「下，好感动，？我唱快歌已经可以去到令你喊嘅效果啦？多谢你呀，我觉得系一种成就嚟㗎！好开心见到大家，好开心今日见到你地来我生日party！」互动又搞笑又窝心。

容祖儿明年1月启德开骚

不过最令全场「疯叫」的环节，是祖儿在歌迷问答时间突然投下的震撼弹。歌迷问她究竟何时举行大形演唱会，自2019年《Pretty Crazy》演唱会后，已经让大家等了七年等到颈都长。祖儿想了想，终于公开：「如果无意外，同已落实咗，出年一月我会喺启德举行个人演唱会。」话音未落，全场已陷入疯狂欢呼，全场歌迷激动跳起尖叫。有歌迷更搞笑地大叫：「我咩都唔怕，最怕系容祖儿唔开演唱会！」

容祖儿生日愿望：动物快乐

活动尾声，歌迷推出生日蛋糕，全场大合唱生日歌。祖儿与大家影合照留𩖞，谈到生日愿望，祖儿表示：「希望大家身体健康、开开心心，动物们都快快乐乐，我会继续做好音乐、尽一分力做多啲善事，分享幸福比每一个需要嘅人！」一场充满爱心、笑声、尖叫与泪水的生日派对，在一片温馨欢乐中圆满结束。