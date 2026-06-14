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陈启泰曾患重度抑郁症靠饮尿复康？  承认现时仍持续喝尿  详谈服用细节：不能饮第一泡

影视圈
更新时间：16:30 2026-06-14 HKT
发布时间：16:30 2026-06-14 HKT

现年61岁的前「亚视一哥」陈启泰，近期强势重返萤光幕前为电视台主持全新节目。镜头前的他神采飞扬、反应敏捷，无论体态还是精神面貌都保养得宜，丝毫看不出已经步入花甲之年，状态堪称绝佳。

陈启泰曾惨受抑郁症折磨

然而，在这份从容自信的背后，他其实曾经历过一段极度黑暗的岁月。近日他接受传媒访问，回顾他数年前不幸被严重的抑郁情绪吞噬，病情最恶劣时不但足不出户、极度抗拒沐浴，甚至一度萌生了轻生的念头。从事业颠峰跌入情绪谷底，他坦言能够重获新生，全赖身边那位堪称「圣人」的爱妻。在其人生最低潮的半年里，太太毅然放下所有个人事务，连续几个月寸步不离地悉心照料，犹如安抚孩童般耐心哄他日常作息。陈启泰充满感激地表示，是伴侣的无私守护将他从鬼门关硬生生拉回来，绝对是他的救命恩人。

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陈启泰饮尿复康

经过漫长的休养，陈启泰透露目前已经成功摆脱精神科药物近十二个月。而促使他彻底康复的其中一大关键，是他采用了一套「深度排毒」的自然疗法，当中更包含了备受外界争议的「饮尿」环节。

陈启泰详谈饮尿细节

对于这个让不少人哗然的偏方，陈启泰非但没有闪缩，反而在受访时大方承认自己确实有饮用自身小便的习惯，并且至今仍有维持。谈及具体的「服用」方式，他起初还幽默地大开黄腔活跃气氛，随后认真拆解当中秘诀：过程完全不需要经过任何过滤处理，直接原汁原味喝下即可；但当中有个严格的规矩，就是必须避开早晨的第一泡，而最后一泡都不可饮用。

陈启泰：饮尿治病不应被污名化

陈启泰亦借此机会极力为这个疗法平反，强调这绝非毫无科学根据的无稽之谈，社会大众不应戴上有色眼镜将其「污名化」。他引述中医经典《本草纲目》作印证，指出这门疗法在古籍中被尊称为「回龙汤」，拥有数千年的历史底蕴，主要发挥补阳的作用。他更直言，不少传统中药材本质上亦是提炼自排泄物，故此疗法根本不足为奇。不过他也再三提醒，这类偏方会为身体带来猛烈的「排病反应」（好转反应），引发各种不适，因此绝对需要在专业人士的严格指导下进行，呼吁大众切勿胡乱盲目试验。

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