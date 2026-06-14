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罗志祥香港演唱会2026｜姜涛做嘉宾与偶像同台斗舞 遭小猪突袭锡锡吓到僵硬反应曝光

影视圈
更新时间：12:30 2026-06-14 HKT
发布时间：12:30 2026-06-14 HKT

出道30年的罗志祥（小猪）昨晚（13日）在红馆举行「罗志祥 30th 巡回演唱会」香港站，吸引陈浩民与太太、吴若希与老公、丁子朗、麦美恩前来捧场。而身为表演嘉宾的姜涛，在未上台前也在观众席欣赏偶像演唱会，姜涛是罗志祥的忠粉，当然不会错过偶像的演唱会。

罗志祥咀对咀锡姜涛掀高潮

全场高潮在罗志祥跟姜涛表演，罗志祥在唱跳《独一无二》时从台下弹上舞台，在演出时他扮被舞蹈员撞跌坐在台上，笑指刚刚弹起来的时候好像飞上了太空，更指着舞蹈员笑说刚刚像飞过他的头，然后用广东话讲「黐线㗎，好惊㗎㖞！」他又叫大家的刚拍的影片不要放上网，笑指如果放了的话，自己会按赞和留言。罗志祥随后继续唱跳，期间他落台后再次弹上台，然后又再落台，不过再弹上台的就是表演嘉宾姜涛，姜涛与偶像罗志祥又唱又跳《撑腰》和《白果》，而当罗志祥以广东话唱《白果》时令全场非常惊喜，但要讲到最爆就一定是两人跳唱完后，罗志祥与姜涛一起返回台下时，罗志祥突然咀对咀强吻姜涛，姜涛即一脸愕然，不知所措般用手掩著口，之后再望住罗志祥，场面搞笑。而姜涛做完嘉宾后没有即时离开，返回观众席上继续欣赏演唱会，而姜涛更投入到起身跟住跳同唱。

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罗志祥尽展「亚洲舞王」本色

罗志祥在半空高台上现身，即引来全场尖叫，被誉为「亚洲舞王」的他一开场便疯狂跳唱《全城热爱》、《舞魂再现》、《Show Time》等七首歌，成功炒热全场气氛，之后换上闪爆歌衫的罗志祥走到歌迷前唱歌，期间更伸手与歌迷一起做出心心手势，令歌迷劲冧。连续唱跳十多首歌后，罗志祥终开腔，用广东话讲：「大家好，我系罗志祥！」跟大家打招呼，他表示很开心又再一次回到了红馆：「在10几年前，我们一起在这里留下的所有的青春的回忆，我们在今天都一起找回来了。30周年，可能我的年纪都还比你们大。我说错了…出道的年纪。但是不管你们是从哪个阶段、哪个时刻、哪一年开始喜欢我，我都很希望在你的青春里面，都有罗志祥的存在」。

罗志祥：我会陪大家一起长大

之后他又叫大家放心，因为自己会陪大家一起慢慢长大，也会陪那些支持很久的朋友慢慢变老。在罗志祥唱出《小丑鱼》、《不具名的悲伤》、《自我催眠》、《爱转角》等歌曲时全场大合唱，而在唱到《几分》的歌词「所以爱有几分」，全场歌迷大叫「100分」。

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罗志祥学张家辉唱《忘情水》

罗志祥之后提起他演过的经典剧集如《海派甜心》及《转角遇到爱》等，他相信每个时期都有陪大家度过的不同角色，又相信未来还会创造更新角色，亦希望下一部电影或电视剧可以演不同角色，又指今次演唱会其实在前一、两年开始，所以现在已经是出道32年：「没错，我15岁出道现在47（岁）…」讲完之后，罗志祥扮张家辉唱了两句搞笑版《忘情水》。而在唱出《爱不单行》时萤幕播出罗志祥从出道开始的片段及作品，唱完他说：「谢谢你们陪我30年！」

罗志祥认年轻时狂妄

罗志祥换上红色长毛外套唱出多首歌曲，他自嘲自己的衣服好像洗车店的擦般，又表示年青时讲了好多狂妄的话，上次来香港就表示下次会开十场，但今天只开一场，更叫主办下次帮他开3场，然后目标又转向在场的歌迷，叫他们帮他开十场，之后他走到台边，唱唱下脱去外套掉给台下的歌迷。

罗志祥被男歌迷揸胸

Encore时，罗志祥high爆走到舞台两边，期间他拿著歌迷预备的充气大锤向地下扑，不过大锤反弹回他的脸上，罗志祥即被撞到瞓地，起身时就摸著鼻，之后他又走到歌迷前，不过就惨被男歌迷伸出咸猪手揸胸，只见罗志祥争脱后不停用手捽胸舒减痛楚。完场前罗志祥第二度Encore，他就广东话唱出《每天爱你多一些》，虽然大部份时间不知道他在唱什么，但胜在诚意十足，他之后笑指这首歌唱了好几十年：「还是没有进步，我尽力了！谢谢！」。

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