汪明荃惊爆具体息影计划：始终都要淡出 叹陈敏儿走得早 罗家英呻80岁后头脑不灵光

完成演出《友你有米55派对骚》后，罗家英（家英哥）和汪明荃（阿姐）一起接受传媒访问。阿姐指出，自1983年与米雪合作演出《白蛇传》之后便没有再合作过，连剧集也没有机会合作。

汪明荃罗家英：将淡出娱乐圈

问阿姐可有计划自己开演唱会？阿姐表示，可能明年，其实8月8日她与家英哥在广州中山纪念堂将会举行《荃家欢乐》演唱会，因为明年也将会有粤剧要演出，体力需求也很大，家英哥也提议她，趁现在状态好要演粤剧，他更说：「这四至五年内我和阿姐也会慢慢淡出演艺圈，（你不是说永不言休吗？）我只是淡出，会做少一点，精简工作来做，钱多便会做。哈哈！阿姐当然不会，电视台也不会放她走。」阿姐则说：「怎会，我也会走，（你也会淡出？）都会，始终都会，（都是这四、五年内？）要看自己身体状况。」家英哥补充说：「以前也不觉，当踏入80岁便多了很多东西会去想，就如身体状况，也知道自己的记忆力没有过往那么精灵，所以讲说话也没有过往那么叻，因此便被米雪窒我。」

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汪明荃罗家英想环游世界

问到淡出后是否打算二人环游世界？阿姐表示，还未知道，家瑛哥则觉得这是一个好提议，但他已决定要做两件事，一是学习做Facial ，另一则是学烹饪，现在已经开始了，就连阿姐也觉得他做Facial手势勉强过得去，仍有进步空间。家英哥即死撑：「我还未拿出绝招手法。」

汪明荃遗憾未能见夏雨

家英哥感到今次做嘉宾非常开心，因为可以借此机会见到很多旧朋友，就如刘纬民、石修、何家劲及夏雨等。阿姐说：「已几年没有见夏雨，他为何不见我便走了！他有没有肥了？因为踏入晚年，大家都会涨一点。」家英哥则感到很奇怪，为何不见刘松仁的身影，他说：「就算撑拐杖都要来，因为米雪入行55年要支持一下。」

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罗家英知米雪有追求者？

夏雨在台上指，米雪这十几年来封盘不接受男士追求是浪费？家英哥笑指，夏雨怎会知那么多，更搞笑地说：「夏雨与米雪当然不相熟，那有我跟米雪那么熟！其实他们二人真的很熟，可以乱讲说话，便说米雪封盘，其实她真是封盘，（觉得浪费吗？）她将精力投放在事业之上。」阿姐即帮口指，最紧要开心，她觉得足够便好了。问家英哥知不知道米雪有没有追求者？他说：「知道，但唔讲得。」

罗家英面对汪明荃感难做？

家英哥在台上演唱《男儿当自强》时中气十足，他笑指，除了林子祥之外，就只有他可以唱到，所以他会承传并发扬光大。阿姐问他在台上唱这首歌时有没有耍太极。传媒即问阿姐，家英哥在日常生活中有冇轻佻地向她耍太极？家英哥即抢答：「不可以这样话我，要鼓励我，你们知道我有多难做吗？」阿姐即指，家英哥是身在福中不知福。

汪明荃为陈敏儿离世难过

此外，问他们有否与刚离世的陈敏儿合作过？阿姐表示，很少，因为陈敏儿做欢乐今宵主持时，自己忙于拍剧，剧集上也没有合作过，只是大骚时一起做过司仪，连智叔（廖启智）也很少合作。阿姐说：「听到也很难过，他们两公婆都很好人，那么年轻60多岁便离世真的很惋惜，智叔是演技派，陈敏儿做司仪很叻，而且照顾子女非常好，当年儿子血癌他们照顾得很辛苦，真的感到很不舍。家英哥表示，过往与智叔在马来西亚及新加坡合作过几套电影。