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杨玉梅北上买3000呎4房豪宅 客厅极宽敞拥巨型露台 连爱犬都有独立房间

影视圈
更新时间：14:30 2026-06-14 HKT
发布时间：14:30 2026-06-14 HKT

61岁的90年亚姐季军杨玉梅，近日宣布加入北上置业行列，并在社交平台上载影片，高调开箱其面积逾3千呎，四房一厅，但价值200万人民币的超豪华新居。对比香港寸金尺土的环境，杨玉梅的新居宽敞奢华，让她不禁激动地对著镜头高呼：「我终于在内地有自己的家啦！」影片一出，随即引发大批网民热烈讨论。

杨玉梅叹香港200万只够买厕所

杨玉梅在影片中大吐苦水，坦言香港的物价与楼价实在高得令人咋舌。她感叹，这间200万人民币的内地豪宅，同样价钱在香港「只能买个厕所」。除了惊人的楼价，香港的生活开支同样是一大负担，普通一房一厅月租动辄一至两万港币，每日三餐最基本花费500港元，整体生活支出比内地贵出三、四倍。面对如此高昂的生活成本，她直言「你说怎么受得了？」因此早就萌生退意，决定北上寻找更高质素的生活。

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杨玉梅母女住3千呎豪宅

从杨玉梅拍摄的影片可见，单位全屋装潢采用欧式古典风格，气派十足。客厅空间感极度宽敞，天花板挂上一盏璀璨华丽的大型水晶吊灯，尽显豪门气派；而偌大的落地玻璃窗外，更可饱览翠绿无际的开扬山景，景观一流，让人心旷神怡。单位间隔为四房一厅，杨玉梅特别兴奋地介绍自己的主人房，坦言这是她从小到大的梦想，她更贴心地将其余房间分配给妈妈、用作客房招呼弟妹朋友，甚至连她的爱犬「Happy仔」都有预留专属房间。

黎耀祥、梁芷珮相继中山置业

事实上，除了杨玉梅在中山觅得心头好，不少艺人也会在中山置业，方便工作或者用来度假，视帝黎耀祥不时招呼好友，到他的中山豪宅饭叙，而旅游达人梁芷珮以100万，近日买入一个三房单位送给爸爸。最让人啧啧称奇，是吴若希早前声称在珠海置业，但原来她买楼的地区竟然属于中山。此外，孙慧雪、金兴贤以及韩马利等圈中艺人，都纷纷在中山拥有自己的物业，并不时在社交平台上分享内地价廉物美，空间宽敞的优质生活。

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