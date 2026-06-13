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王菀之嫌热突剪短发超清爽 生日愿望想个脑聪明啲谂多啲 仍未有时间约张敬轩 : 做完先讲

影视圈
更新时间：22:15 2026-06-13 HKT
发布时间：22:15 2026-06-13 HKT

王菀之今日（13日）以全新短发Look到中环出席护眼活动，她解释是因有一日瞓醒觉得好热，所以就去了剪头发，笑言剪短了好爽外，又可以好耐都不用再去剪。

王菀之47岁生日工作中度过

提到下星期四（18日）是她47岁生日，王菀之坦言生日好少特别庆祝，通常也是跟家人一起食饭，不过今年因为当日有工作，所以要先工作完再约家人，问到老公Eric So有何表示？她说：「切蛋糕啰！（冇其他？）我哋唔使，由相识第一天，我哋所有节日都系尽量同屋企人食饭同喺屋企切蛋糕。」问到生日愿望，王菀之希望家人和大家也身体健康同世界和平：「至于自己就因为手头上有好多嘢做紧，有时都会攰得滞冇灵感，希望个脑可以聪明啲，可以谂多啲灵感，谂到多啲，如果唔系就会做唔切！」

工作方面，王菀之指现在正忙于拍摄音乐节目，之后就有舞台剧，若做得切歌还会出新专辑。提到她之前做音乐会时表示很忙，没有时间找好友张敬轩，问到完成后是否有找对方？她笑说：「未做完㖞，做完先讲啦！」

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