林小湛雍容华贵出席86岁生日宴 曾演《真情》高校长多年来美貌不变 家世显赫父为陆军中将

近日「资深绿叶」林小湛举办86岁的生日晚宴，已故艺人谭炳文女儿谭淑莹，在社交平台上分享了与林小湛的合照，立即引发网络热议，众人焦点无不落在这位年届八旬、依旧风华绝代的「高校长」身上。在谭淑莹分享的相片中，林小湛身穿一袭设计感十足的褶皱礼服，配上一头时尚的酒红色曲发，精神奕奕，仪态万千，岁月仿佛没有在她身上留下痕迹，散发著一股与生俱来的雍容贵气。

林小湛出身书香世代

林小湛的「冻龄」状态，不仅体现在外貌上，更源于她丰盛的人生经历，她出身于一个书香世代的显赫家庭，父亲林湛是陆军中将，退役后投身教育，曾任香港及澳门培正中学校长，母亲鲍以文同样是老师及画家。在如此浓厚的艺术与学术氛围中成长，林小湛五岁便开始学习钢琴，展现出非凡的音乐天赋，更曾在英女皇伊莉沙白二世的国宴上献技，并于1977年荣获「英女皇银禧勋章」，这份荣誉足以证明她在艺术领域的卓越成就。

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林小湛桃李满门学生有林峰、林嘉欣

60年代，林小湛与著名小提琴家洪逸滨结婚后移居加拿大，虽然家庭生活美满，但她从未停止对艺术的追求，更跨界钻研戏剧，将自己的人生拓展到更广阔的舞台。在加拿大期间，林小湛不仅是一位出色的钢琴家，更是一位备受尊敬的戏剧导师。她的学生遍布中西演艺圈，当中不乏巨星级人马，包括林嘉欣、林峰，甚至连加拿大影后Molly Parker，也曾跟她学戏，可谓桃李满门。

林小湛中年拍剧《真情》成代表作

林小湛在45岁那年，她作出了一个大胆的决定，正式投身演艺事业，以「高龄新人」的姿态勇闯幕前。90年代，她回流香港加入TVB，凭借长篇处境剧《真情》中「高校长」一角深入民心，其温文尔雅、充满智慧的形象，成为港人集体回忆。而在2023年的电影《毒舌大状》中，她饰演反派角色廖子妤那位气势逼人的阔太母亲，戏份虽少，却以强大的气场，成为电影亮点之一。

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