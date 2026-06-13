Yanny@Lolly Talk出写真认挑战性感底线 下星期合体澄清成员缺席非不和 预告跟3成员想向戏剧方面多发展

Yanny(刘绮婷@Lolly Talk)推出个人首本写真集《27.5°C的幸福》，今日（13日）她在旺角举行签书会，吸引了大班粉丝到场，Lolly Talk 其中三位成员MeiMei（曾美欣）、Ah Yo（郭晓妍）和Elka（郑芷淇）也到场支持她。

Lolly Talk将出席商演

Yanny表示，事前已知会所有队友，问到有些队友没有到场，是否真的如早前传出因商讨签新公司意见不合而不和，所以没有到场？Yanny解释，没有呢！因为签书会是有两天活动，有些人有工作，没理由推掉工作来支持，所以完全不关事呢！而且下星期Lolly Talk将会合体，一起为不公开的商演演出，据她所知，现场将会有1千位观众，届时会跳唱三首歌，所以前几天队员一起见面和排练。队友Sinnie（吴倩怡）多多搞作，另组组合又演舞台剧，问她在工作上有何发展是否会签新公司？Yanny表示，与MeiMei、Ah Yo及Tania（陈纪澄）四个人一起遇上一个好团队，正在沟通之中，希望有进一步发展，这也不是拆小队发展，只是四人想在戏剧演员方面发展较多。

Yanny开心写真推出过千本

此外，Yanny开心表示，推出这本写真比她最初预期中效果好得多，因她曾想过是否会只得200人购买，现在推出过千本真的比想像中好得多。她这本写真集中只得两套泳装照在内，问到会否觉得不够性感？她表示，拍摄前参考过日本写真文化，不是一定要很性感，写真也有很多款式，出来的效果Yanny很满意：「这次的性感尺度，我差点接受不了，（下次再推出写真是否会性感多些？）要看看下一次玩什么风格，让大家看到另一种型格的Yanny，但今次绝对是我挑战性感底线的一次，若推出第二本真的想像不到是什么程度，哈哈！」