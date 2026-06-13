吴文忻离世丨吴文忻不敌乳癌离世 家属公布告别仪式详情 恳辞花牌吁转作慈善捐款

前港姐季军吴文忻（前艺名吴忻熹，Natalie）近年勇抗乳癌，无奈病情反复，最终于2026年6月9日早上在医院睡梦中安详离世，终年51岁。她生前以积极乐观的态度面对病魔，更曾举办「生前追思会」笑对生死，其坚强抗战的历程感染了无数同路人。今晚（13日），吴文忻的家属透过IG正式公布了追思会及最后告别仪式的相关详情，希望能让大众与她作最后道别。

吴文忻告别仪式保持低调

据家属透露，走过漫长抗癌路的吴文忻已安息主怀，回到天父的怀抱。遵照吴文忻的生前意愿，其正式的告别仪式将保持低调，仅限至亲及受邀的亲友出席，并不对外开放，家属恳请外界及传媒朋友能够体谅。

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吴文忻守灵弥撒详情公布

为了让一直关心及支持文忻的公众人士、粉丝，以及未能出席私人告别仪式的亲友，能够为她的灵魂安息祈祷及作最后告别，家属特别安排了一场【守灵弥撒】，并诚邀大家一同出席。

吴文忻【守灵弥撒】详情 资讯 日期 2026 年 6 月 24 日（星期三） 时间 晚上 7 时 30 分 主礼 陈志明神父 地点 坚道圣母无原罪主教座堂（香港中环坚道16号）

吴文忻遗作义卖与慈善捐款安排

吴文忻生前热心公益，为了将她的爱心承传下去，家属特别列出了出席弥撒的相关须知，并呼吁大家将购买花牌的费用转作慈善用途，帮助更多受癌症影响的家庭。

【出席守灵弥撒温馨提示】

参与方式 ：此场弥撒无须预先登记，欢迎各位直接前往出席。

：此场弥撒无须预先登记，欢迎各位直接前往出席。 心意表达（恳辞花牌） ：鉴于教堂空间有限，家属恳辞一切花篮及花牌。若亲友及公众人士希望向文忻表达最后心意，请以吴文忻 (Natalie Ng) 名义，捐款至香港癌症基金会的「纪念故人捐款」项目，让我们将文忻的爱承传下去，凝聚这份心意，去帮助其他正受癌症影响的家庭。

：鉴于教堂空间有限，家属恳辞一切花篮及花牌。若亲友及公众人士希望向文忻表达最后心意，请以吴文忻 (Natalie Ng) 名义，捐款至香港癌症基金会的「纪念故人捐款」项目，让我们将文忻的爱承传下去，凝聚这份心意，去帮助其他正受癌症影响的家庭。 遗作义卖 ：当天现场将有文忻的遗作《因爱重生》进行义卖，所有收益将不扣除成本，全数拨捐圣母无原罪主教座堂。

：当天现场将有文忻的遗作《因爱重生》进行义卖，所有收益将不扣除成本，全数拨捐圣母无原罪主教座堂。 仪式安排 ：弥撒当晚不设灵柩停放及瞻仰遗容仪式。

：弥撒当晚不设灵柩停放及瞻仰遗容仪式。 交通建议：主教座堂不设泊车位，建议公众乘搭公共交通工具前往。

吴文忻的离世让不少圈中好友及网民感到惋惜，但她面对逆境时展现的强大生命力与正能量，将透过她的遗作及大众的善举继续遗爱人间。

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