Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吴文忻离世丨吴文忻不敌乳癌离世 家属公布告别仪式详情 恳辞花牌吁转作慈善捐款

影视圈
更新时间：20:54 2026-06-13 HKT
发布时间：20:54 2026-06-13 HKT

前港姐季军吴文忻（前艺名吴忻熹，Natalie）近年勇抗乳癌，无奈病情反复，最终于2026年6月9日早上在医院睡梦中安详离世，终年51岁。她生前以积极乐观的态度面对病魔，更曾举办「生前追思会」笑对生死，其坚强抗战的历程感染了无数同路人。今晚（13日），吴文忻的家属透过IG正式公布了追思会及最后告别仪式的相关详情，希望能让大众与她作最后道别。

吴文忻告别仪式保持低调

据家属透露，走过漫长抗癌路的吴文忻已安息主怀，回到天父的怀抱。遵照吴文忻的生前意愿，其正式的告别仪式将保持低调，仅限至亲及受邀的亲友出席，并不对外开放，家属恳请外界及传媒朋友能够体谅。

相关阅读：吴文忻陈敏儿同为10月17日生日相隔3天离世 皆曾开生前告别派对笑看生死 宣扬正向生命教育

吴文忻守灵弥撒详情公布

为了让一直关心及支持文忻的公众人士、粉丝，以及未能出席私人告别仪式的亲友，能够为她的灵魂安息祈祷及作最后告别，家属特别安排了一场【守灵弥撒】，并诚邀大家一同出席。

吴文忻【守灵弥撒】详情 资讯
日期 2026 年 6 月 24 日（星期三）
时间 晚上 7 时 30 分
主礼 陈志明神父
地点 坚道圣母无原罪主教座堂（香港中环坚道16号）

吴文忻遗作义卖与慈善捐款安排

吴文忻生前热心公益，为了将她的爱心承传下去，家属特别列出了出席弥撒的相关须知，并呼吁大家将购买花牌的费用转作慈善用途，帮助更多受癌症影响的家庭。

【出席守灵弥撒温馨提示】

  • 参与方式：此场弥撒无须预先登记，欢迎各位直接前往出席。
  • 心意表达（恳辞花牌）：鉴于教堂空间有限，家属恳辞一切花篮及花牌。若亲友及公众人士希望向文忻表达最后心意，请以吴文忻 (Natalie Ng) 名义，捐款至香港癌症基金会的「纪念故人捐款」项目，让我们将文忻的爱承传下去，凝聚这份心意，去帮助其他正受癌症影响的家庭。
  • 遗作义卖：当天现场将有文忻的遗作《因爱重生》进行义卖，所有收益将不扣除成本，全数拨捐圣母无原罪主教座堂。
  • 仪式安排：弥撒当晚不设灵柩停放及瞻仰遗容仪式。
  • 交通建议：主教座堂不设泊车位，建议公众乘搭公共交通工具前往。

吴文忻的离世让不少圈中好友及网民感到惋惜，但她面对逆境时展现的强大生命力与正能量，将透过她的遗作及大众的善举继续遗爱人间。

相关阅读：吴文忻离世丨同届港姐向海岚悼好友：约会，只能够再等等 马浚伟陆诗韵叹痛失抗癌勇士

最Hit
明爱医院KOL女实习医生被捕 通宵扣查今偕探员到医院搜证
01:24
明爱医院KOL女实习医生被捕 通宵扣查今偕探员到医院搜证
突发
8小时前
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
生活百科
11小时前
60岁刘嘉玲私下一面判若两人？现身机场真实素颜照疯传 网民惊呼：哪位老奶奶
60岁刘嘉玲私下一面判若两人？现身机场真实素颜照疯传 网民惊呼：哪位老奶奶
影视圈
2小时前
将军澳13岁女童偷38万元现金 用作小红书打赏
00:59
将军澳13岁女童偷38万元现金 用作小红书打赏
突发
6小时前
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤，扬言「20元麻辣烫」拿下中国女子，西安女教师被标签Easy Girl辱华。
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤｜「20元麻辣烫」追到西安女教师 涉辱华标签Easy Girl
即时中国
14小时前
01:24
KOL女实习医生被捕｜Angel今午获准保释候查 七月上旬报到
突发
4小时前
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
时事热话
8小时前
陈敏儿离世前半个月已入院陷昏迷 黄日华痛心好友未能大步跨过 去年12月最后见面极精神
07:59
陈敏儿离世前半个月已入院陷昏迷 黄日华痛心好友未能大步跨过 去年12月最后见面极精神
影视圈
8小时前
「呃钱党」冒同事WhatsApp借钱 港女秒识破 教科书式神对答曝光 网民爆笑发现：转数快变「转速快」｜Juicy叮
「呃钱党」冒同事WhatsApp借钱 港女秒识破 教科书式神对答曝光 网民爆笑发现：转数快变「转速快」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
陈敏儿离世｜二仔廖文信首发声：我同屋企人一切安好 廖启智陈敏儿5年内相继离世惹网民心痛
陈敏儿离世｜二仔廖文信首发声：我同屋企人一切安好 廖启智陈敏儿5年内相继离世惹网民心痛
影视圈
3小时前