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飞常日志II｜钟柔美回应被指遭李茵彤「挥低」 顺其自然不争角色：入行想唱歌跳舞 刘颖旋新剧继续做打女

影视圈
更新时间：20:45 2026-06-13 HKT
发布时间：20:45 2026-06-13 HKT

刘颖旋和钟柔美在剧中较少对手戏，但有一起在珠海拍摄一段时间，一班演员收工后都会一起玩，感觉就似是去了一个短旅行。钟柔美表示很开心能参与拍摄，有看过第一辑《飞》，细个也有追看《冲上云霄》，没想过入行后有机会拍摄与机场有关的剧集，问她可有想过做飞机师？她笑言有机会都想试试，但知道机师要学习很多知识，不是一件容易做到的工作。

钟柔美与李茵彤同月同日生日

讲到《声梦传奇2》毕业生李茵彤与车婉婉和吴若希接棒全新处境剧《爱．回家之三代同糖》，担正主角之一，被指挥低同是《声梦》小花的钟柔美，钟柔美表示二人同月同日生日，为朋友有很好的工作感到高兴，问到会否向公司争取参与一角？她表示对工作顺其自然，「我入行原因是想唱歌跳舞，细个做过童星，入行后公司给我机会拍剧，令我有好多机会去尝试，所以都是顺其自然。」至于刘颖旋透露正在香港拍新剧，继续做打女。

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