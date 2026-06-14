汤镇宗头发浓密超冻龄 与弟弟汤镇业同框似后生10年 女婿系马国明 传身家破亿好富有

汤洛雯的69岁父亲汤镇宗，近日在新疆被野生捕获，同场还有弟弟汤镇业，两兄弟被邀请到当地拍摄品牌宣传，二人趁著空档，一起到餐厅试新疆特色的「手抓饭」。但网民焦点，却落在汤镇宗与汤镇业兄弟的外貌上，二人年青均是靓仔小生，更不时被误会是孖生兄弟，但现时哥哥汤镇宗，其惊人的「逆生长」状态，与年轻两岁的弟弟汤镇业形成了强烈对比，引起网民讨论。

汤镇宗头发浓密外貌冻龄

从网民分享的影片及相片可见，汤镇宗与汤镇业一同现身新疆，年近古稀的汤镇宗，状态好得令人难以置信。当日他打扮简约时尚，虽然戴著太阳眼镜，仍然见到他精神饱满，腰板挺直，最令人惊叹的是他一头乌黑浓密的头发，发量惊人，完全不像即将70岁，尤其是与弟弟汤镇业站在一起，形成了强烈的对比。

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汤镇业光头发福显老态

相比之下，年轻两岁汤镇业，则呈现出截然不同的状态，维持光头造型多年，加上略显发福的身材和双下巴，让他看起来更添几分富泰的稳重感。在其中一段影片中，汤镇业兴奋地对著镜头表示，自己特意带哥哥来新疆品尝手抓饭，兄弟情深溢于言表。然而，当兄弟二人并肩而行或同框吃饭时，强烈的视觉对比让网民啧啧称奇，纷纷留言惊叹：「哥哥比弟弟看起来年轻至少10岁。」、「汤镇宗是吃了防腐剂吗？」、「这基因太不公平了！」，意外的冻龄外貌，让汤镇宗瞬间成为全场焦点。

汤镇宗女婿是马国明

汤镇宗早于90年代已北上发展，凭借经典剧集《封神榜》中饰演的「伯邑考」及《外来妹》等作品，在内地奠定极高的知名度。他与弟弟汤镇业同为TVB第8期艺员训练班学员，拍过TVB剧集《前世冤家》。有指汤镇宗因演艺事业成功加上投资有道，早已身家过亿。近年汤镇宗产量大减，长居内地享受半退休生活，养尊处优，鲜有公开露面，对上一次成为焦点是女儿汤洛雯与马国明结婚，现在与弟弟汤镇业在新疆现身，却因冻颜外貌再次引起话题。

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