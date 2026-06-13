飞常日志II｜吴伟豪不舍《开心速递》大结局 直认新一辑无份参与 郭柏妍未获邀参观丁子朗画展

郭柏妍表示有香港粉丝特意来到广州支持，令她非常感动，讲到她的粉丝都很犀利，应援牌都特别大，问她是否对他们训练有素？她笑指自己不是驯兽师，没有训练，并再次感谢粉丝远道而来。她与吴伟豪在剧中有感情线，吴伟豪表示上一辑已在追求郭柏妍，今辑终于追到手，二人更在机场留下不少浪漫场面，透露其中一场在跑道发生，演机师的郭柏妍在飞机上看到正在跑道附近的吴伟豪，二人甜蜜对望，吴伟豪透露现实中也有过类似情况，但对象就是哥哥，「之前在机场拍摄时，哥哥刚好要飞，他在飞机上等起飞时，我刚好在停机坪拍摄，又刚好见到哥哥，真的很难得。」

郭柏妍曾客串过《爱．回家》

讲到《爱．回家之开心速递》将于7月迎来大结局，吴伟豪表示仍在拍摄中，未知最后的大结局是甚么内容，新一辑《爱．回家》则未有机会参与，直言觉得不舍，但认为好的事物总有完结的一日，唯有向前看。郭柏妍表示有缘客串过《爱．回家》，演女土著的她为逼周嘉洛结婚追到香港，用吹箭迷晕他并拉他去洞房，郭柏妍表示当时觉得剧情有趣，不知有无机会在最后的时光再回来客串，吴伟豪笑说：「听闻大结局会跟网民意愿，如果大家想再见到郭柏妍要踊跃提出。」

郭柏妍恭喜丁子朗

另外，郭柏妍表示不知道绯闻男友丁子朗开画展，指没有太留意娱乐新闻，但都恭喜他，问到丁子朗有没有邀请她去画展？她表示没有，不知道。对于丁子朗在一个访问中透露有命理师批他明年会有情劫，她笑说：「我不知道，答唔到，但每个劫都可能会学到野，我很少算命，如果有机会都会听听，觉得都是一个提醒。」