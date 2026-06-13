飞常日志II｜高海宁自爆单身靠「两大好男人」重拾希望 洪永城自夸霸占2时段令观众不想转台

洪永城，高海宁、刘颖旋、郭柏妍，吴伟豪、钟柔美、朱敏瀚等今日（13日）到广州出席TVB剧《飞常日志II》粉丝见面会，过百粉丝和途人围观支持，高海宁、郭柏妍和朱敏瀚都有粉丝举牌应援，又以郭柏妍的粉丝最有声势，不时高呼她的名字，一众演员除了分享拍摄点滴，又派发纪念品，对粉丝的要求亦有求必应，场面热闹。

高海宁拍剧后转变感情观

洪永城和高海宁在剧中有感情线，高海宁赞他在今辑中更加暖男，令她改变了对感情的看法，笑指年轻时追求心动的感觉，但拍完这剧后发现真正成年人的感情更重要是陪伴和关心，认为能令她心安和细致陪伴的感情更适合她，虽然她仍未遇上适合的另一半，但因身边都是如洪永城和马国明等好男人，令她对感情都抱有希望，又说想多拍这类充满正能量的剧集，令心情都变得轻松。

洪永城叫经理人专心帮自己接job

《飞II》将于下周播出，之后紧接播出洪永城和黄翠如主持的综艺节目《走过历史大地》，接连两个时段都见到洪永城，他相信很多观众都不想转台，希望大家支持，有指9点半时段一向播出外购剧，但收视平平，今次变阵安排播放综艺节目是想抢回收视，洪永城笑指公司策略由公司交代，他作为节目主持会尽量宣传，希望各方面都好，又说下一个目标是霸占三线时段。高海宁表示试过有四部剧接连播出，「其中一部《反黑路人甲》的收视都不错，我都被问过怕不怕观众看到厌，你要同经理人讲之后会好旺，帮你接多啲商演工作。」洪永城戏言已经叫经理人不要理其他艺人，专心帮他接工作。